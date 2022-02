Chi è Vincenzo De Lucia, una delle presenze fisse del cast di Stasera tutto è possibile, in onda questa sera su Rai 2 alle 21.20

Stefano De Martino ritorna su Rai 2 con una nuova edizione di Stasera tutto è possibile, in onda questa sera, martedì 15 febbraio 2022, a partire dalle 21.20. Tra le proposte del palinsesto più amate dal pubblico, il varietà mette alla prova, di settimana in settimana, un gruppo di ospiti con sketch, indovinelli e sfide all’ultima risata. Per una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

A chi tocca il battesimo del fuoco della nuova edizione di #STEP ? 🔥📺 👉 #Staseratuttoepossibile ritorna oggi in prima serata su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay 📲 pic.twitter.com/QxhrRVI2KR — Rai2 (@RaiDue) February 15, 2022

Stasera tutto è possibile: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Rai 2 alle 21.20

Stasera tutto è possibile: i giochi e gli ospiti della prima puntata

Nella prima delle otto puntate, lo show proporrà un mix tra giochi storici e novità. Tra questi, l’immancabile Stanza Inclinata, Segui il labiale, Speed Quiz, Do re mi fa male, Rumori di Mimo, Chiuditi Sesamo, Colonna Sonora e C’era una giravolta. A sfidarsi sul tema ‘Musica’, invece, si alterneranno sul palcoscenico dell’Auditorium Rai di Napoli Cristina D’Avena, Nathalie Guetta, Elettra Lamborghini, il frontman dei The Kolors Stash Fiordispino, Sandra Milo, Marta Filippi, Emanuele Filiberto di Savoia, il Mago Forest e Francesco Cicchella. Confermata, anche per quest’anno, la presenza fissa di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia.

Stasera tutto è possibile: carriera e vita privata di Vincenzo De Lucia

Stasera tutto è possibile: Vincenzo De Lucia, dal teatro alla comicità

Nato a Napoli nel 1987, Vincenzo De Lucia è un’artista particolarmente eclettico. Una lunga gavetta e una ricca carriera in teatro, infatti, lo hanno portato a vestire i panni dell’attore e dello sceneggiatore, ma anche del regista e dell’assistente alla regia. Possibilità che gli hanno consentito di dare prova del suo talento a 360 gradi. Specializzato nelle imitazioni e nelle parodie di noti personaggi femminili, nel 2009 è stato insignito del Premio Alighiero Noschese, il riconoscimento più importante per un imitatore. Un attestato di stima importante, che lo ha spinto a perfezionare quelli che oggi sono diventati a tutti gli effetti i suoi cavalli di battaglia: Mara Maionchi, Ornella Vanoni, Maria De Filippi, Milena Gabanelli, Maria Nazionale, Barbara D’Urso, Mara Venier e Franca Leosini.

Il suo esordio in televisione è datato 2010, quando ha debuttato nel cast di Marialuna…una vita in salita, in onda su Rai 1 tra i contenuti e le rubriche della tramissione Palcoscenico. Un musical firmato dal maestro Pino De Maio che racconta le storie dei ragazzi del carcere minorile di Nisida. Tre anni dopo, nel 2013 è diventato uno dei personaggi di punta di Komicamente, trasmissione comica condotta da Michele Caputo e trasmessa dalle emittenti regionali Piuenne, Televomero e Canale 21. Da 2014 al 2018, il suo curriculum si è arricchito di esperienze professionali interessanti: è entrato nella compagnia del Teatro Sannazzaro di Napoli, ha ottenuto un ottimo feedback di pubblico con lo spettacolo itinerante Zia Mara Celebration ed è stato assoldato nella squadra degli imitatori del Gay Village. A consacrarlo alla fama, però, ci ha pensato, nel 2020, la sua partecipazione a Made in Sud. Che, nel 2021, gli ha garantito un posto come ospite fisso a Domenica In e una serata da giudice nella giuria dell’ultima edizione di Tale e Quale Show.

Stasera tutto è possibile: vita privata di Vincenzo De Lucia

Sulla sua vita privata, l’imitatore è molto riservato. A quanto si sa, al momento, sarebbe single.