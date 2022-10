De Luca contro Meloni: «Ha fatto operazione Scilipoti comprando voti dell’opposizione»

Contro Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, si scaglia il governatore della Campania Vincendo De Luca. Nella ormai consueta diretta Facebook, il presidente della Regione campana ha attaccato quella che è di fatto la premier in pectore, parlando di «operazione Scilipoti» e accusandola di aver acquisito di notte voti grazie a un vero e proprio «mercato politico». L’attacco di De Luca è a tutto tondo: cita Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Poi conclude: «Se è questa l’anticipazione della nuova stagione politica, stiamo freschi».

De Luca contro Meloni: «Acquisto notturno di voti responsabili»

Il governatore De Luca passa subito all’attacco durante la diretta Facebook in cui ha commentato le elezioni dei presidenti del Senato e della Camera: «Giorgia Meloni ha fatto una operazione Scilipoti, di acquisto notturno di voti responsabili, qualche voto lo avrà ottenuto per rapporti personali di La Russa che è una persona simpatica, umanamente gradevole. Ma dal punto di vista politico, sono stati acquistati dei voti di senatori dell’opposizione. È il mercato politico, ne avremo consapevolezza nei prossimi giorni. Qualche vertigine dall’elegante sobrietà di Segre alla immagine di La Russa. Dobbiamo sperare che La Russa non vada in giro con la camicia e la panza da fuori. Per il resto niente di nuovo: è l’Italia».

De Luca su Fontana: «Non c’è limite al peggio»

Vincenzo De Luca però prosegue e commenta anche l’elezione di Lorenzo Fontana: «Alla Camera abbiamo eletto Fontana che si è immortalato per alcune espressioni, ha detto che la spiritualità espressa da Putin puo essere una luce per l’occidente. Organizzò la marcia per la famiglia, che è regressione per i diritti civili. Non c’è limite al peggio». Infine il governatore commenta la manifestazione per la pace: «Non sarà una manifestazione di partito. Stanno arrivando centinaia di adesioni, si svolgerà a piazza Plebiscito. L’unica proposta che facciamo è il cessate il fuoco. È una iniziativa per fermare Putin, l’atomica, impedire che la guerra ucraina evolva verso il conflitto nucleare. Avendo riconfermato piena solidarietà all’Ucraina, credo sia arrivato momento di darsi obiettivi: unica proposta è costruire il cessate il fuoco per aprire un discorso di pace».