Vincenzo Amato: moglie e film dell’attore siciliano

Vincenzo Amato è un attore nato a Palermo con all’attivo numerosi ruoli in film italiani e non. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita e carriera.

Vincenzo Amato: vita privata e moglie

Vincenzo Amato è nato a Palermo il 30 marzo 1966, ma in seguito si è trasferito a Roma. Ha alle sue spalle una lunga carriera, avendo partecipato a numerosi film anche di rilievo. Della sua vita privata si sa ben poco, anche perché l’artista è molto riservato e preferisce non divulgare troppo sulla sua sfera più intima. Si sa solo che è sposato e ha due figlie. Conduce una vita tranquilla, praticando la sua passione riguardante la scultura e la lavorazione del ferro.

Vincenzo Amato: carriera e film

Vincenzo Amato ha partecipato a numerosi film tra cui L’ora legale con Ficarra e Picone, Respiro di Emanuele Crialese e The Habit of Beauty di Mirko Pincelli. Ha preso parte a varie produzioni sia italiane che americane in televisione dopo aver avviato la sua carriera nel 1993, quando decide di trasferirsi negli Stati Uniti. Ha partecipato a vari spettacoli teatrali per poi tornare a lavorare a film del grande schermo.

Tra le altre pellicole in cui ha recitato occorre menzionare Prison Song di Darnell Martin (2001), Ciao America di Frank Ciota (2002), Nuovomondo di Emanuele Crialese (2006), Il dolce e l’amaro di Andrea Porporati (2007), Autumn Dawn di Sabina Kurz (2007), Soundtrack di Francesca Marra (2008), Che fine hanno fatto i Morgan? di Marc Lawrence (2010), La scuola è finita di Valerio Jalongo (2010), Vinodentro di Ferdinando Vicentini Orgnani (2010), Più buio di mezzanotte di Sebastiano Riso (2014), Unbroken di Angelina Jolie (2014), Abbraccialo per me di Vittorio Sindoni (2016). Tra le serie americane in cui ha partecipato figurano invece Gossip Girl, Damages, The Good Wife, Boardwalk Empire e The Blacklist.