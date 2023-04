Vincent Cassel ha cancellato la moglie Tina Kunakey dai social: cos’è successo

Pare che tra l’attore francese Vincent Cassel e la moglie Tina Kunakey l’amore non vada così a gonfie vele. L’attore ha infatti cancellato alcune foto della donna su Instagram.

Crisi tra Vincent Cassel e Tina Kunakey?

Il tabloid Daily Mail riporta: «Si sono separati da qualche settimana». Pare quindi che il gesto dell’attore sia dovuto ad una situazione sentimentale non proprio rose e fiori. Andando a sbirciare nel suo profilo Instagram, balza infatti all’occhio l’assenza di fotografie che lo ritraggano con la moglie. L’ultima volta che ha messo un like su un post di lei è stato lo scorso febbraio. Lui al momento sta promuovendo in Francia il suo ultimo film, I tre moschettieri, mentre lei è impegnata come modella su set fotografici in giro per mondo.

Altro motivo per cui si teme che tra i due ci sia crisi, su cui per ora né lui né lei si sono espressi, è che recentemente la ragazza ha compiuto 26 anni (il 5 aprile) e il marito non ha pubblicato alcun messaggio di auguri. Nei video del compleanno che compaiono sul profilo Instagram della Kunakey, si vede la donna divertirsi in compagnia di amici intenta a festeggiare preparando crepes, brindando e ballando, ma non c’è mai traccia del divo francese. L’anno scorso, invece, Cassel le aveva dedicato questo pensiero sui social: «Oggi è il compleanno della mia signora, della mia dolce metà, della mia vita, della mia regina, della mia complice, del mio amore, di mia moglie. Ti amo fino alle stelle».

La storia cominciò nel 2017

Quando Vincent conobbe la sua nuova fiamma, nel 2017, Tina era una modella francese (dalle origini italo-togolesi) diciannovenne e lui era appena uscito dal matrimonio con Monica Bellucci. «Ad un certo punto della mia vita non pensavo che avrei incontrato un’altra persona da amare. Credevo davvero che sarei rimasto single per sempre, invece ho trovato Tina», aveva dichiarato in un’intervista. Ora però pare che tra i due sia sopraggiunta la rottura.