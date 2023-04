Vilmer Dalmonte, chi è l’ingegnere morto nell’incidente in Alto Mugello

Vilmer Dalmonte era un ingegnere elettronico di 46 anni che ha perso la vita ieri in seguito a un evento in bici con gli amici di sempre, nella zona dell’Alto Mugello. L’uomo era residente a Mordano ed era un grande appassionato di bici. Anche la moglie di Dalmonte era molto conosciuta perché gestisce un negozio di parrucchiere ed estetica nel centro di Bubano.

L’incidente che ha provocato la morte di Vilmer Dalmonte

Vilmer Dalmonte stava partecipando a un evento in bici con i suoi amici. Era partito da Faenza e aveva come obiettivo finale l’Alto Mugello. Tuttavia, intorno alle ore 11:30, in località Sessana, sulla provinciale Modiglianese tra Sant’Adriano e Abeto, il ciclista è caduto violentemente. L’impatto è stato fatale e Dalmonte ha perso la vita. Sul luogo sono arrivati poco dopo i sanitari del 118 ma le loro manovre sono state inutili: i soccorritori hanno potuto soltanto costatarne il decesso. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto e avere un quadro completo sull’incidente.

Le parole degli amici della vittima

Claudio Bisi, il presidente della società Solarese, ha voluto raccontare con queste parole l’incidente di Vilmer Dalmonte: «Vilmer era con noi da non tanto tempo. Eravamo a un raduno cicloturistico organizzato dall’Avis di Faenza. Io sono arrivato 15-20 minuti dopo l’incidente. Vilmer era più avanti: è uscito da una curva, probabilmente da solo, una curva che va in discesa. Non si sa come, ma è caduto. Quella è comunque una curva molto insidiosa, quattro anni fa nello stesso posto è morto un altro ragazzo che era associato al Baracca-Lugo». Anche il sindaco di Mordano Nicola Tassinaro ha ricordato l’ingegnere elettronico e si è detto sotto shock per la tragedia improvvisa: «Conosco molte bene la moglie e non riesco a capacitarmi di come possa essere accaduta una tragedia simile. L’ho visto la settimana scorsa che faceva una passeggiata: sono cose che lasciano veramente sconcertati».