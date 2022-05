Dove vedere Villareal – Liverpool di Champions League? Orario, arbitro e formazioni della semifinale

Nemmeno una settimana per riprendere fiato e già si torna in campo. La Champions League 2022 è pronta a decretare le finaliste che si contenderanno la coppa più ambita allo Stade de France di Parigi il prossimo 28 maggio. Stasera 3 maggio, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5, il Liverpool volerà in Spagna per difendere il 2-0 della semifinale di andata contro il Villareal. Sette giorni fa ad Anfield fu un match senza storia, con gli spagnoli capaci di tirare solo una volta verso lo specchio dei Reds, a bersaglio con un autorete e con il sigillo del solito Mané. La visione sarà disponibile in streaming su Infinity, Now o tramite il servizio SkyGo e Mediaset Play.

«Loro all’andata sono stati superiori, soprattutto a centrocampo», ha dichiarato Unai Emery, allenatore del Sottomarino giallo, in conferenza alla vigilia. «Servirà una partita perfetta, siamo in un momento storico per il nostro club». Il Villareal infatti non gioca una semifinale di Champions League dal 2006, quando uscì per mano dell’Arsenal. Intanto, sul campo Reds, Jurgen Klopp chiede calma e attenzione ai suoi, temendo un colpo di coda degli avversari. «Dovremo essere al top», ha detto l’allenatore tedesco, reduce da un nuovo rinnovo sulla panchina del Liverpool fino al 2026. «Emery starà preparando qualcosa, sarà interessante vedere cosa». La vincente volerà a Parigi il 28 maggio, dove attenderà una fra Real Madrid e Manchester City, in campo domani 4 maggio. Arbitro sarà l’olandese Danny Makkelie, che avrà come assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries. Quarto uomo Serdar Gözübüyük, al Var siederanno Pol van Boekel e Dennis Higler.

Villareal – Liverpool, le probabili formazioni di stasera 3 maggio 2022 su Sky Sport Uno e Canale 5

Qui Villareal, Emery punta tutto su Gerard Moreno

Nonostante le due reti da recuperare, Unai Emery dovrebbe optare per un 4-4-2 iniziale. Davanti al portiere Rulli ci saranno l’ex Napoli Raul Albiol e Pau Torres, con Foyth a sinistra ed Estupiñán, sfortunato autore dell’autogol all’andata, a destra. In regia sono certi di una maglia da titolare sia Parejo sia Capoue, mentre sulle fasce dovrebbero esserci Pedraza, in ballottaggio con Coquelin, e Lo Celso. Quest’ultimo potrebbe anche agire sulla trequarti o come parte di un terzetto offensivo. In attacco spazio a Danyuma, evanescente ad Anfield, al fianco di Gerard Moreno, reduce da un infortunio ma subito gettato nella mischia dal suo allenatore.

Qui Liverpool, Luis Diaz al fianco di Mané e Salah

Il Livrepool arriva a Vila-real con l’obiettivo del Quadruple. La squadra di Jurgen Klopp, già vincitrice della Coppa di Lega inglese, è infatti ancora in corsa per Premier League, FA Cup e appunto Champions League. Si tratterebbe di un traguardo storico, dato che finora nessuno è mai riuscito nell’impresa. Contro il Villareal, i Reds dovrebbero puntare sulla formazione tipo, soprattutto dopo il turnover di campionato. Nel 4-3-3, davanti al Alisson ci saranno Konatè e Van Dijk, con Robertson e Alexander-Arnold sulle corsie laterali. In mediana spazio a Keita, Fabinho e Thiago Alcantara, con il capitano Henderson pronto dalla panchina. Davanti, al fianco degli inamovibili Salah e Mané, ci sarà Luis Diaz data l’assenza di Firmino.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Lo Celso, Parejo, Capoue, Pedraza; Danjuma, Moreno. All.: Emery.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Mané, Luis Díaz. All.: Klopp.