Dove vedere Villareal – Juventus di Champions League: orario, arbitro, probabili formazioni

Juventus di fronte al primo crocevia della stagione. La formazione bianconera, protagonista di una stagione piena di alti e bassi, giunge oggi alla prova degli ottavi di Champions League, primo spartiacque dell’anno. Stasera 22 febbraio, alle 21 in diretta su Canale 5, allo Stadio della Ceramica andrà infatti in scena Villareal – Juventus, partita ostica in uno stadio tradizionalmente caldo. La visione del match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play e su Infinity, oltre che sui canali Sky Sport.

«Partita molto difficile, contro una squadra concreta, cinica, molto bene allenata», ha detto Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, in conferenza alla vigilia. «Noi giochiamo per vincere, ma dovremo fare una partita seria, da Champions». Dopo il pareggio in campionato nel derby contro il Torino, la Juventus arriva al match europeo potendo contare su Vlahovic, a secco da due partite e all’esordio sul palcoscenico più importante. «Lo sono favoriti, ma noi non partiamo battuti», ha risposto Unai Emery, allenatore del Villareal e mago delle coppe con quattro Europa League in bacheca, tra cui quella dello scorso anno proprio sulla panchina del sottomarino giallo. «Con un po’ di efficacia possiamo batterli». Arbitro di Villareal – Juventus sarà il tedesco Daniel Siebert, assistito dai connazionali Jan Siedel e Rafael Foltyn. Quarto uomo sarà invece Sven Jablonski, mentre al Var siederanno Bastian Dankert e Harm Osmers.

Villareal – Juventus, le probabili formazioni di stasera 22 febbraio 2022 su Canale 5

Qui Villareal, un solo dubbio per Unai Emery

Il Villareal apre in casa gli ottavi di finale di Champions League con l’obiettivo di onorare la vittoria in Europa League della scorsa stagione. Per farlo, l’allenatore spagnolo Unai Emery punterà verosimilmente sul 4-4-2 classico con pochi dubbi di formazione. Davanti al portiere Rulli ci sarà l’ex Napoli Albiol assieme a Pau Torres, con Foyth e Pedraza sulle corsie esterne. A centrocampo è ballottaggio fra Capoue e Iborra per un posto da titolare accanto a Parejo, mentre Alberto Moreno e Chuckwueze agiranno sulle fasce. In attacco fiducia alla coppia Lo Celso e Danjuma.

Qui Juventus, Bonucci rientra per la panchina, out Dybala

A seguito del risentimento muscolare nel derby, Paulo Dybala non ha seguito la squadra ed è rimasto a Torino per precauzione. Rientra in gruppo invece Bonucci, che però non dovrebbe essere rischiato e partirà probabilmente dalla panchina. Confermato Szczesny fra i pali, protetto da una linea a quattro con Danilo e De Ligt al centro, De Sciglio a destra e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo subito dentro il nuovo acquisto Zakaria dopo le ottime prestazioni in campionato, che affiancherà Locatelli in mediana. Sugli esterni agiranno Cuadrado e McKennie che con Morata saranno da supporto all’unica punta Vlahovic.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, A. Moreno; Lo Celso, Danjuma. All.: Emery

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli; McKennie, Morata, Cuadrado; Vlahovic. All.: Allegri