Villa Verdi chiude per una lite tra eredi: ultime ore di apertura

Ultime ore di apertura per Villa Verdi, luogo storico e importantissimo per la cultura e la tradizione italiana. La casa/museo sta per chiudere definitivamente a causa di una guerra di eredità tra gli eredi.

La chiusura di Villa Verdi decisa dal tribunale

Angiolo Carrara Verdi, discendente diretto del musicista Giuseppe Verdi, è stato «buttato fuori» da Villa Verdi per la giustizia civile dopo una sentenza di Cassazione, che ha posto fine ad una battaglia legale, tra fratelli, durata 20 anni. L’ultimo giorno di apertura del museo è previsto per il 30 ottobre.

La Suprema Corte ha preso la decisione che l’eredità di Alberto Carrara Verdi, deve essere divisa tra i figli in parti uguali. Ma nessuno dei tre fratelli è in grado di riconoscere le quote dell’altro, la casa-museo dovrà essere messa in vendita. Fino a quando non verrà trovato un acquirente, Villa Verdi dunque non potrà essere aperta al pubblico e ciò è un danno per chi ama la cultura e la storia italiana.

Le reazioni contro la chiusura

Tantissimi sono intervenuti oggi per commentare con rabbia e dispiacere la decisione presa dal tribunale, la prima è stata Luciana Dallari, presidente dell’associazione Le Verdissime.com, che evidenzia con forza che il «subordinare a una mera questione di eredità tra fratelli la casa di Giuseppe Verdi sia assurdo, non si può pensare che venga venduta magari a un russo, un coreano, un cinese o un americano». Anche il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (FdI), chiede al presidente Stefano Bonaccini su come la Regione come reagirà «affinché la Villa Verdi e il museo non cadano nel dimenticatoio».

Sull’argomento è intervenuto anche il sindaco di Villanova Romano Freddi, ricordando che già in passato si è mosso sulla questione attraverso una lettera al Ministero della cultura e all’allora ministro Dario Franceschini senza ottenere risposta. «In quella lettera paventano quello che ora sta accadendo, con la chiusura del museo e il probabile avvio di un’asta». Il governatore Stefano Bonaccini ha affermato invece: «Confermiamo il canale aperto con il ministero e la soprintendenza competente per arrivare all’acquisto da parte dello Stato: siamo pronti, come Regione Emilia-Romagna, a fare la nostra parte in modo da garantire il più alto livello di collaborazione istituzionale possibile per Villa Verdi, tanto più in questa fase così delicata. che questo complesso porta con sé».