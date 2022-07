Venduta Villa Maria, la residenza acquistata da Berlusconi per Francesca Pascale

Mentre Francesca Pascale ha detto sì, soltanto qualche giorno fa, a Paola Turci, la sua vecchia dimora a Rogoredo di Casatenovo, nel Lecchese, è stata venduta in tempi record. Si tratta della celebre Villa Maria, abitazione immersa nel verde acquistata da Silvio Berlusconi nel lontano 2015 proprio per l’ex compagna. Dopo la rottura il leader di Forza Italia ne ha mantenuto la proprietà, pur permettendole di restare. La struttura è rimasta a Francesca Pascale fino a qualche tempo fa. Non c’entra, quindi, il matrimonio: la donna l’aveva lasciata già da mesi. Ignoto l’acquirente e il prezzo speso per acquistarla. La proprietà era stata ristrutturata con diversi milioni di euro.

La conferma da Lionard Luxury Real Estate

A confermare che la trattativa è andata a buon fine è stata l’agenzia specializzata in immobili di lusso, Lionard Luxury Real Estate. «D’intesa con la famiglia Berlusconi», si legge in una nota, «Lionard S.p.A. precisa che la villa che Silvio Berlusconi ha acquistato a Casatenovo non è più sul mercato. La proprietà, che è stata oggetto di importanti opere di restauro e valorizzazione, è stata gestita da Lionard S.p.A. e, dopo un brevissimo periodo sul mercato, ha trovato immediatamente un acquirente». E lo conferma anche Dimitri Corti, Ceo di Lionard: «Sino ad oggi è stato osservato il massimo riserbo sia sulla proprietà sia sulla trattativa, nel rispetto della privacy che garantiamo ai nostri clienti. Tuttavia, alla luce delle recenti speculazioni rilasciate da soggetti terzi non coinvolti nella negoziazione, abbiamo scelto di derogare al nostro modus operandi per precisare che la villa non è più disponibile sul mercato».

Una villa di 1.140 metri quadrati

Silvio Berlusconi acquistò la villa per 2 milioni e mezzo di euro, prima di spenderne altri per ristrutturarla e arredarla. Una cifra non da poco per un’abitazione che rappresenta un vero lusso. Si tratta di una residenza di 1.140 metri quadrati, al centro di un vero e proprio parco di oltre 30mila metri quadri. Francesca Pascale ci ha abitato qualche anno, dopo la separazione, lasciandola già da tempo, prima del matrimonio con Paola Turci.