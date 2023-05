Viktorija Mihajlovic si è lasciata con Pietro Pellegri? Le indiscrezioni

Viktorija Mihajlovic e Pietro Pellegri si sono lasciati? Da tempo circolano voci su una possibile aria di crisi tra i due e ora i settimanali sembrano essere certi della loro rottura dopo due anni d’amore.

La coppia non appariva più insieme neanche sui social e l’assenza del calciatore al funerale di Sinisa Mihajlovic aveva fatto capire che le cose non andavano nel migliore dei modi. A rendere nota la (possibile) separazione è stato il settimanale Chi, che scrive: «Viktorija Mihajlovic, figlia dell’allenatore Sinisa scomparso a dicembre, è tornata single. Dopo due anni e mezzo di relazione con il calciatore del Torino Pietro Pellegri, la storia si è conclusa con un addio».

Pietro Pellegri gioca come attaccante nel Torino, città dove la coppia conviveva. Le prime foto insieme erano state rese pubbliche a novembre 2020 proprio sul profilo Instagram di Viktorija, impegnata come influencer con una pagina che conta oltre 145 mila followers. La figlia maggiore di Sinisa Mihajlovic, inoltre, si era fatta già notare con la partecipazione al reality L’Isola dei Famosi insieme alla sorella Virginia.

C’è chi parla di un’amicizia speciale per lei

La storia d’amore tra la showgirl e il calciatore sarebbe dunque giunta la capolinea, e già circolano i primi rumors secondo i quali potrebbe esserci qualcosa tra Viktorija Mihajlovic ed un volto noto alla televisione. Si tratta di Andrea Maestrelli, concorrente dell’ultimo Grande Fratello Vip. Calciatore e modello, suo nonno è Tommaso Maestrelli, allenatore della Lazio negli anni Settanta. Tra i due ci sarebbe un’amicizia di vecchia data e in questi giorni lui è anche comparso nelle stories di Viktorija. Non resta altro che aspettare per vedere se il rapporto si trasformerà in qualcosa di diverso.

Intanto la famiglia Mihajlovic è pronta per un lieto ed atteso evento, ovvero il matrimonio di Virginia, sorella minore di Viktorija, che sposerà il compagno Alessandro Vogliacco il prossimo 17 giugno in Puglia.