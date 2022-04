Viktor Medvedchuk, chi è l’uomo che Zelensky baratta con Putin per la liberazione dei soldati ucraini

Viktor Medvedchuk è un oligarca ucraino di origini russe, considerato vicino a Vladimir Putin e per questo simbolo dei “nemici interni” del presidente Volodymyr Zelensky. È infatti deputato e leader dell’opposizione filorussa “Piattaforma di opposizione per la vita”. Latitante dai primi giorni dell’invasione, è stato arrestato con un’operazione speciale dell’intelligence ucraina. Ma chi è Viktor Medvechduk, il “traditore” che avrebbe voluto rubare la poltrona a Zelensky?

Chi è Viktor Medvedchuk Medvedchuk?

Viktor Medvedchuk è un oligarca ucraino di origini russe, nonché imprenditore attivo in molti campo, tra cui energia e media. Deputato e leader dell’opposizione filorussa “Piattaforma di opposizione per la vita”, è considerato vicino a Vladimir Putin e per questo simbolo dei “nemici interni” del presidente Volodymyr Zelensky. Per lo zar del Cremlino sarebbe addirittura giunto a curare ufficiosamente gli interessi in Ucraina.

In passato è stato accusato di alto tradimento per avere sostenuto le forze separatiste nel Donbass e dunque posto agli arresti domiciliari. Durante i primi giorni dell’invasione è tuttavia fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Proprio Medvedchuk era ritenuto dall’intelligence tra i possibili candidati alla guida di un governo fantoccio, se Mosca fosse riuscita a conquistare Kiev. Grazie un’operazione speciale, tuttavia, l’oligarca è stato arrestato.

La proposta dello scambio di prigionieri

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto alla Russia di consegnare a Mosca l’oligarca Viktor Medvedchuk in cambio della liberazione degli ucraini fatti prigionieri dalle forze russe. Lo riferisce il Guardian. “Propongo uno scambio tra questo vostro uomo” e gli uomini e donne ucraini detenuti dai russi, ha detto Zelensky in un messaggio su Telegram.

L’elenco dei “traditori della patria”

Kiev intanto ha stilato un elenco di 100 “traditori” della patria. “L’Agenzia Nazionale per la Prevenzione della Corruzione e l’Ong Honest Movement hanno inserito nel registro 73 politici, 13 funzionari delle forze dell’ordine, 13 media e un giudice”.

L’elenco contiene dati sui presunti collaborazionisti di 14 regioni dell’Ucraina, mentre sono il governo ha già aperto 637 procedimenti. Iniziative favorite dalla legge approvata dal Parlamento di Kiev il 3 marzo scorso, dieci giorni dopo l’inizio della guerra, “che criminalizza la collaborazione con l’invasore russo“.