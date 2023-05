Vignetta su Lollobrigida e sua moglie, Natangelo rischia una sanzione dall’Ordine dei giornalisti

Mario Natangelo rischia una sanzione disciplinare da parte dell’Ordine dei Giornalisti per la vignetta di alcune settimane fa con protagonista la moglie del ministro Francesco Lollobrigida. Il 20 aprile scorso, sul Fatto Quotidiano, il vignettista ha raffigurato un uomo di colore al fianco della donna, Arianna Meloni, moglie del ministro e sorella della premier Giorgia Meloni. L’obiettivo era fare satira sulle parole pronunciate da Lollobrigida in quei giorni sulla sostituzione etnica. Lo stesso Natangelo ha spiegato su Twitter, però, che adesso è stato convocato dal Consiglio di disciplina dell’Odg del Lazio e il 7 giugno dovrà presentare le sue memorie e farsi assistere da un legale.

Natangelo pubblica la lettera di convocazione su Facebook e Twitter

Il vignettista ha comunicato su Facebook e Twitter di aver ricevuto la lettera, pubblicandola. Scrive: «Un veloce aggiornamento sulla vignetta a proposito della sostituzione etnica del ministro Lollobrigida: per quel disegno l’Ordine dei giornalisti (al quale sono iscritto in quanto giornalista professionista) ha avviato un procedimento disciplinare nei miei confronti. Sono stato convocato il prossimo 7 giugno, quando il consiglio di disciplina si riunirà per valutare se con quella vignetta io abbia violato i codici di condotta della mia professione: avrò facoltà di produrre una memoria difensiva e farmi assistere da un legale. Lo so che avevo detto che non avrei risposto a critiche o accuse, nemmeno a quelle della sorella di Arianna Meloni, preferendo lasciar parlare il mio lavoro ma temo che in una sede così autorevole dovrò violare il mio impegno e me ne scuso».

L’Odg: «Possibile violazione dell’articolo 2 del codice deontologico»

Nella lettera, firmata da Vittorio Roidi, presidente del consiglio di disciplina dell’Odg Lazio, si legge: «Il Primo collegio riunito il giorno 4 maggio 2023 a Roma, presenti Roidi, Renzetti, Callini, in merito alla segnalazione giunta dal presidente dell’Ordine del Lazio per le proteste legate alla pubblicazione sul Fatto Quotidiano di una vignetta a firma del disegnatore Mario Natangelo (…), poiché la pubblicazione potrebbe comportare una violazione dell’articolo 2 del Codice deontologico, invita Natangelo a presentarsi presso la sede dell’Ordine regionale dei giornalisti del Lazio il giorno 7 giugno (…) con facoltà di produrre memorie, indicare testimonianze e farsi assistere da un legale di fiducia». Sul Fatto Quotidiano, ci si interroga su quale si intenda come articolo 2. Forse quello del Testo unico dei doveri dei giornalisti in cui si parla di «rispetto dei diritti fondamentali della persona».