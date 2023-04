Vigevano, uomo ucciso dal fratello della fidanzata

Un 28enne è stato ucciso a Vigevano dal fratello della fidanzata: la vittima, il 28 anne peruviano Angel Albaredo Mejla, aveva picchiato la compagna e a quel punto il connazionale Mario Arteaga Rodriguez, 35 anni, si è scagliato contro di lui, con tanta violenza da ucciderlo a pugni.

La vittima aveva lanciato un televisore addosso alla compagna

Il delitto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì in un appartamento in via Piave 17, non lontano dal centro storico di Vigevano. Gli investigatori hanno accertato che Rodriguez sarebbe intervenuto a difesa proprio della sorella, picchiata dal compagno, che l’aveva colpita addirittura con un televisore sulla testa, lanciandole l’apparecchio addosso. La furia di Rodriguez non ha lasciato scampo a Mejla, tanto che quando sul posto sono arrivati il personale del 118 e un’ambulanza della Croce rossa di Vigevano, il 28enne era già morto.

Tra omicida e vittima c’era già stata una violenta lite in passato

Secondo quanto raccontato da un vicino a L’Informatore Vigevanese la coppia abitava nell’appartamento da un anno e mezzo circa. Non è chiaro però se anche il fratello della donna condividesse la casa con i due. Tra vittima e omicida, questo è certo, non correva da tempo buon sangue: qualche mese fa i due erano stati protagonisti di un altro durissimo litigio, che aveva visto Rodriguez ferire Mejla, per poi dileguarsi. Dopo la brutale aggressione Rodriguez è fuggito a piedi dall’abitazione, rifugiandosi nello scantinato della casa di un altro cittadino peruviano che stava cercando di aiutarlo, non lontano da piazza Ducale.

Il rapido arresto di Rodriguez, che ora si trova in carcere a Pavia

Visto il precedente, in poche ore gli investigatori sono riusciti a risalire al giro di frequentazioni del fuggitivo, sorpreso a dormire su un materasso di uno scantinato della casa di un connazionale al quale aveva chiesto aiuto. Raggiunto dagli agenti del commissariato locale, Rodriguez non ha opposto resistenza all’arresto: ora si trova in carcere a Pavia con l’accusa di omicidio volontario.