Vietnam, 4 morti e 4 dispersi a causa del ciclone Mulan

Il ciclone Mulan in Vietnam sta spaventando la popolazione. In particolar modo, nella zona nord del paese, dei violenti temporali si stanno abbattendo senza fermarsi mai. Ecco quali danni ha causato questo fenomeno meteorologico.

Le conseguenze del ciclone Mulan in Vietnam

Secondo i dati raccolti, il ciclone avrebbe causato la morte di quattro persone. Il Comitato direttivo nazionale per la prevenzione e il controllo delle catastrofi naturali del Vietnam ha affermato che la provincia più colpita è quella di Hoa Binh. I danni causati dal ciclone sono di tre persone morte, due dispersi, centinaia di case danneggiate, decine di strade distrutte e più di mille ettari di campi di riso che sono andati distrutti. L’altra provincia molto colpita è quella di Phu Tho, dove si è registrata la quarta vittima.

Tutto il paese in difficoltà a causa delle tempeste e delle piogge

Il Vietnam sta passando un momento difficile a causa del ciclone Mulan. Anche la zona di Hanoi, vale a dire quella di capitale, ha riportato molti danni. In particolar modo, nel distretto di Ba Vi sono stati registrati danni a strade, infrastrutture e campi. Non a caso, le società di bonifica hanno messo sotto controllo la situazione e hanno deciso di mettere in funzione delle pompe di drenaggio per ridurre le esondazioni.

La tempesta ha causato danni anche sugli altopiani centrali, nella provincia di Dak Lak. Qui il ciclone Mulan ha allagato oltre mille ettari di campi e ciò ha comportato una perdita economica dal valore di quasi 1 milione di dollari. Nel frattempo, le autorità stanno cercando di porre rimedio alla situazione. Ecco perché il Fondo comunitario vietnamita per la prevenzione dei disastri ha pensato di dare 151 stazioni di misurazione delle precipitazioni alle 13 province settentrionali del Vietnam. In questo modo si potranno analizzare i dati in modo preciso e prevenire problemi a causa delle tempeste del ciclone Mulan.