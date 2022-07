Vieri Razzini, chi era il critico e produttore cinematografico morto a 82 anni

Vieri Razzini è stato un critico e produttore cinematografico, nonché giornalista, scrittore e traduttore. Si è spento il 7 luglio a 82 anni, dopo una lunga malattia. Ecco chi era Vieri Razzini, noto per aver fondato la società di distribuzione cinematografica Teodora Film.

Chi era Vieri Razzini?

Vieri Razzini è nato a Firenze nel 1940. Ha cominciato a collaborare come sceneggiatore negli anni ’70 al fianco di Alberto Negrin, Giovanni Fago, Lucio Fulci. Allora ha rivelato il suo gusto per il mistero e il giallo, che ha seguito con fermezza nelle sue successive opere. Si ricordano “Terapia mortale” del 1972 e “Il dono dell’amante, 2003. Ma anche la bella traduzione di “Dottor Jeckill” e la prefazione a “Il fantasma dell’opera”. Entrato in Rai si è presto confermato come una vera guida allo spettatore nel mondo del grande cinema curando preziosi cicli d’autore e di genere per Raitre.

Negli anni a seguire si è affermato come volto e voce del cinema in Tv, insieme a Paolo Valmarana, Claudio G. Fava, Giuseppe Cereda e Pietro Pintus. Nel 2000, lasciata la tv di stato, Vieri Razzini ha fondato insieme a Cesare Petrillo la casa di distribuzione Teodora. Quest’ultima ha duramente lavorato affinché il cinema d’autore internazionale approdasse negli schermi italiani.

Sono state la sua curiosità e passione a spingerlo, fino agli ultimi anni, a scrivere e leggere di cinema, nonostante si fosse già affermato come uno dei critici italiani più noti. Nel tempo Vieri Razzini si è ammalato e ha anche subito un infarto. È morto a Roma all’età di 82 anni, dopo aver lasciato al suo Paese un inestimabile tesoro di cinema d’autore internazionale, che ha curato e restaurato personalmente. Si ricordano Città nuda, Irina Palm, Amour, Tomboy, Ricky – Una storia d’amore e libertà, In un mondo migliore, nonché riedizioni di classici come Vogliamo vivere!. A lutto il mondo dello spettacolo.