Vienna, ambientalisti lanciano liquido nero su un quadro di Klimt

Continuano le proteste degli ambientalisti, questa volta hanno voluto colpire il quadro di Gustav Klimt «Morte e vita» esposto nel Museo Leopold a Vienna. I giovani che hanno compiuto questo gesto lo hanno voluto giustificare dicendo che è stato fatto per contrastare le nuove trivellazioni di petrolio e gas. Secondo i protestatari, queste ultime «sono una condanna a morte per l’umanità».

🔵 Vienne : des militants écologistes aspergent le tableau « La Vie et la Mort » de Gustav Klimt d’un liquide noir. L’œuvre est exposée au musée Leopold. (RMC) pic.twitter.com/lDovM67Lsr — Occidentis (@Occidentis1) November 15, 2022

Il gesto degli ambientalisti a Vienna e la motivazione per quest’atto

Gli ambientalisti di Last Generation hanno colpito la capitale austriaca, cioè la città di Vienna, compiendo l’ennesimo attacco a un’opera d’arte. Due attivisti hanno lanciato del liquido nero e oleoso sul famoso quadro «Morte e vita» di Gustav Klimt, esposto nel Museo Leopold.

Dopo aver compiuto questo gesto hanno parlato davanti a una telecamera per annunciare il motivo di tale atto così estremo. Questa mossa è stata fatta in segno di protesta verso le nuove trivellazioni di petrolio e gas, che «sono una condanna a morte per l’umanità».

La rivendicazione del gesto fatto nella capitale austriaca

Gli ambientalisti di Last Generation hanno voluto rivendicare il gesto di Vienna e hanno voluto anche dare una giustificazione per questo atto. A questo proposito, in un comunicato di Last Generation si legge: «La bellezza della vita da un lato, l’attesa della morte dall’altro. È così che Gustav Klimt dipinse ‘Morte e vita’ oltre 100 anni fa. Oggi stiamo scivolando in una catastrofe di proporzioni inimmaginabili perché ci rifiutiamo di riconoscere la minaccia mortale».

L’associazione ha voluto anche sottolineare come il quadro non è stato rovinato permanentemente, perché l’obiettivo degli ambientalisti è quello di catturare l’attenzione delle persone, non rovinare le più grandi opere d’arte del mondo. Inoltre, il gruppo ha voluto specificare anche che la vernice usata per questo gesto non è tossica ma si può eliminare anche molto facilmente.