Vienna è la città più vivibile del mondo: la classifica dell’Economist

Vienna è ancora una volta la città più vivibile del mondo. La classifica 2022 dell’Economist ha incoronato la capitale austriaca per la terza volta dopo il 2018 e il 2019. Crollo verticale per Auckland, in vetta lo scorso anno, che è scesa fino alla 34esima posizione per le restrizioni anti-Covid. Proprio la chiusura di ristoranti e musei aveva fatto scendere la città che ha ospitato Mozart e Beethoven al 12esimo posto. L’Italia si deve accontentare del 49esimo piazzamento di Milano, capace però di battere New York (51esima). Malissimo l’Est che, a causa della guerra in Ucraina, è quasi del tutto assente della lista.

Want to live well? Head to the capital of Austria👇 https://t.co/FNwfAz7ti5 Photo: Getty Images pic.twitter.com/2PiwugLI3w — The Economist (@TheEconomist) June 22, 2022

Città più vivibile del mondo, classifica e criteri di valutazione

A incoronare Vienna è stata l’Economist Intelligence Unit (EIU) del settimanale inglese, che annualmente pubblica classifiche su vari aspetti, dal costo alla qualità della vita. L’elenco comprende 173 città in tutto il mondo definite “destinazioni d’affari”, ossia centri economici e finanziari di grande rilevanza. Fra i criteri di valutazione vi sono infatti stabilità e qualità delle infrastrutture, oltre a una buona assistenza sanitaria e alle opportunità di cultura e divertimento. La capitale dell’Austria ha così ottenuto il primo posto, che già aveva occupato saldamente nel 2018 e nel 2019, perso di recente per le restrizioni anti-Covid. La stessa ragione ha fatto crollare nel 2022 la medaglia d’oro in carica, Auckland, che a causa della pandemia è scivolata al 34 esimo posto.

Sul podio ci sono poi Copenaghen e Zurigo. Ai piedi del podio le canadesi Calgary e Vancouver, che hanno preceduto Ginevra, seconda elvetica della lista. Settimo posto per Francoforte, davanti a Toronto che ha così confermato il dominio del Canada, unico Stato con tre città. Seguono Amsterdam e, a pari merito al decimo posto, Osaka e Melbourne. Fuori dalla Top10 grandi metropoli come Parigi (19esima) e Londra (33esima), piazzatasi cinque posizioni dietro Manchester. L’Italia si deve accontentare del 49esimo posto di Milano, che però precede New York, appena 51esima, e Pechino, solo 71esima.

Kyiv e Beirut assenti, malissimo la Russia per la censura

La classifica delle città più vivibili nel 2022 per l’Economist non vede la presenza di Beirut e Kyiv. La capitale del Libano, devastata dall’esplosione al porto del 2020, sta combattendo una pesantissima crisi finanziaria ed è per questo assente. Non compare per ovvie ragioni nemmeno Kyiv. L’Economist non ha infatti potuto eseguire le operazioni di analisi e studio della vita in città, preferendo di conseguenza eliminarla dalla lista. Malissimo la Russia, con Mosca e San Pietroburgo che hanno perso rispettivamente 15 e 13 posizioni rispetto all’anno scorso. La capitale è appena 80esima in classifica.

«La censura che accompagna il conflitto in corso ha inciso molto», si legge nel report. «Le metropoli russe stanno vivendo restrizioni in termini culturali e ambientali a seguito delle sanzioni occidentali». L’instabilità politica rispetto alla guerra in Ucraina ha fatto scalare in basso le città orientali, come dimostra il 71esimo posto di Pechino. Fanalino di coda è ancora una volta Damasco, capitale della Siria dilaniata dai conflitti.

