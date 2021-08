Settembre, si torna alla console

L’autunno rappresenta da sempre, per gli amanti dei videogiochi, l’alba di una nuova stagione. In vista delle vacanza natalizie, infatti, le maggiori case di produzione sono solite rilasciare i loro titoli più interessanti fra grandi cult, novità e sequel molto attesi.

Non è un caso se Ubisoft ha scelto sempre i mesi di ottobre e novembre per il rilascio dei titoli di Assassin’s Creed, la saga a sfondo storico più celebre delle console. Se quest’anno, per la prima volta da molto tempo, non faremo ritorno nell’Animus per combattere la guerra eterna fra assassini e templari, non bisogna disperarsi. Come sottolinea il Guardian, sono molti i titoli che ci faranno compagnia durante le giornate più uggiose e fredde. Ecco 10 uscite da tenere d’occhio.

1. Lake (1 settembre)

Un gioco indie ambientato in una bellissima cittadina sul lago dove interagire con la gente del luogo. Così il Guardian ha deciso di presentare Lake, titolo prodotto da Gamious che sbarcherà su Pc e Xbox il prossimo 1 settembre. La protagonista è Meredith Weiss, una donna sulla quarantina, che decide di mettere in pausa la sua carriera in un’azienda di software per tornare nella sua cittadina natale e prendere il posto del padre presso l’ufficio postale. In due settimane incontrerà volti familiari e perfetti sconosciuti. Sarà proprio il giocatore a decidere con chi parlare, con chi fare amicizia e, anche con chi iniziare una relazione.

2. Life is Strange: True Colours (10 settembre)

Life is Strange: True Colours è il nuovo titolo di Deck Nine Games che sbarcherà il prossimo 10 settembre su Pc e console. Alex Chen si trasferisce in Colorado per iniziare una nuova vita, ma presto scopre che i problemi non hanno smesso di seguirla, a iniziare dalla morte di suo fratello. Una storia di formazione in cui sarà possibile leggere le emozioni delle persone e fare scelte che influenzano profondi drammi interpersonali.

3. WarioWare: Get It Together! (10 settembre)

Avete mai pensato di combattere contro un naso spaziale gigante usando un robot lancia-dita? E non avete mai sognato di fare l’hula-hop con un pneumatico? E se vi chiedessimo di grattugiare un water? Se la risposta è no, allora non avete mai giocato a un episodio della serie WarioWare. Un gioco di società meravigliosamente surreale che mette al centro dell’attenzione il delirio più totale. E sì, preparatevi anche a pizzicare i peli delle ascelle alle statue di marmo. Il gioco, in esclusiva per Nintendo Switch, uscirà il prossimo 10 settembre.

4. Deathloop (14 settembre)

Un assassino bloccato in un loop temporale nel tentativo di uccidere i suoi bersagli. Questa la base di Deathloop (appunto, ciclo mortale), sparatutto art déco di Arkane Studios che approderà il prossimo 14 settembre su Pc e Playstation 5. Fra i tratti più interessanti ci sarà la possibilità di usare una selezione creativa di armi, divertenti superpoteri e il miglior ingegno per capire come sfuggire al loop temporale. Il tutto mentre anche un altro assassino è sulle vostre tracce.

5. Far Cry 6 (7 ottobre)

Giancarlo Esposito, il Gustavo “Gus” Fring di Breaking Bad, è il volto dell’antagonista del sesto capitolo di Far Cry, capitolo in prima persona sviluppato da Ubisoft in uscita il 7 ottobre su Pc, Xbox Series X e Playstation 4 e 5. Ambientato nell’immaginaria isola caraibica di Yara, paradiso tropicale congelato nel tempo, vi metterà nei panni del ribelle Dani Rojas nel tentativo di spodestare il dittatore Antòn Castillo (Giancarlo Esposito) e il figlio Diego e dare speranze di una nuova vita agli abitanti dell’isola. Fra le opzioni più interessanti c’è la possibilità di reclutare anche un bassotto di nome Chorizo.

6. Metroid Dread (8 ottobre)

Pensate ad Alien, ma visto attraverso una lente giapponese. Ecco che davanti ai vostri occhi apparirà Metroid Dread, titolo sviluppato da Nintendo che sbarcherà in esclusiva su Switch l’8 ottobre. Realizzato in 2D, primo titolo a sfruttare la vecchia visuale negli ultimi 20 anni, vede il gamer calarsi nei panni del cacciatore di taglie Samus Aran. Armato fino ai denti, dovrà farsi largo in una stazione spaziale abbandonata fra oscure presenze e terrificanti macchine della morte.

7. Battlefield 2042 (22 ottobre)

Centoventotto giocatori in contemporanea. Questa la principale e straordinaria novità del nuovo capitolo bellico di Electronic Arts, Battlefield 2042, che sbarcherà sulle console Microsoft e Sony il prossimo 22 ottobre. Un mondo devastato dalla crisi climatica (EA ha deciso di strizzare l’occhio anche ai temi ambientali del momento) sarà infatti teatro di battaglie campali enormi senza esclusione di colpi fra fazioni rivali. Grandi mappe, dai giacimenti petroliferi polari a Singapore, forniscono tutti gli ingredienti per storie che emergono dal caos, con il gamer che dovrà impegnarsi a evitare tornado e tempeste di sabbia.

8. Solar Ash (26 ottobre)

Un mondo avvolto nelle sabbie e popolato da titaniche creature aliene è invece lo sfondo di Solar Ash, ultimo progetto di Heart Machine che sbarcherà su Pc e Playstation 4/5 il prossimo 26 ottobre. Punti di forza sono la varietà cromatica dei paesaggi e dei protagonisti oltre a un motore di movimento ben strutturato che consentirà di divertirsi senza lamentarsi di bug o intoppi. Un titolo che prende tutto quanto c’era di buono in Hyper Light Drifter, finora unico gioco prodotto dall’azienda californiana, migliorandolo e aggiungendo piccole novità.

9. Forza Horizon 5 (9 novembre)

Auto, scontri e scontri con le auto. Forza Horizon 5 raccoglie l’eredità di una saga capace di far divertire milioni di appassionati nel corso degli anni per portare sullo schermo più azione, più spettacolo e più auto. In parte gioco di corse, in parte simulatore di turismo, Forza Horizon 5 porterà i giocatori in Messico, dove potranno guidare sotto cieli tempestosi e attraverso scenari straordinari, correndo persino tra le rovine degli antichi templi Maya. Il gioco, prodotto da Playground Games, uscirà su Pc e Xbox il 9 novembre.

10. Halo Infinite (2021, data ufficiale da confermare)

I nerd che amano Pc e Xbox sono in trepidante attesa di conoscere la data ufficiale di rilascio del nuovo capitolo di Halo, Infinite, annunciato per il 2021. Come sottolinea il Guardian, i giochi di questa lunga serie sparatutto di fantascienza sono cambiati negli ultimi due decenni, ma offrono ancora la giusta dose di spettacolo. Fra armi divertenti e il destino della galassia sempre in bilico, farà dimenticare ogni difetto non appena si inizierà a sparare all’impazzata sugli alieni.