Il joystick in sala

Hollywood e il videogame, un rapporto di amore e odio. Potrebbe essere riassunto così, il legame fra il grande cinema e le saghe per console. Sono passati 28 anni dal 1993, anno in cui Super Mario Bros arrivò nelle sale, e da allora i registi hanno provato a trasferire i videogiochi sul grande schermo. I tentativi spesso non sono andati a buon fine, ma tutto potrebbe cambiare nei prossimi mesi.

Flop e successi dei viedeogame al cinema

Per ogni successo, come per esempio Lara Croft: Tomb Raider, con la protagonista interpretata da Angelina Jolie, c’è stata una lunga serie di flop per critica e botteghino. Basti pensare a Max Payne (2008), Prince of Persia (2010), Warcraft – L’inizio (2016) e Assassin’s Creed (2016). Un insuccesso dovuto principalmente alla volontà da parte delle case di produzione di accontentare la fan base del videogioco, cercando di non snaturare movenze e lati iconici dei protagonisti anche al cinema. Un’altra pecca, secondo molti, andrebbe rintracciata nelle trame, lacunose e piatte. Le trasposizioni hanno finito così per scontentare sia i puristi del gaming che i neofiti della storia.

La guerra intestina della Sony

A completare il quadro, l’assenza di una collaborazione strutturale fra case di produzione cinematografiche e videoludiche. Come riportato dal New York Times, un esempio lampante può essere quello offerto da Sony, con le branche principali, Sony Pictures e Sony Interactive, intente a battagliare fra loro per i diritti di proprietà dei titoli. L’inversione di tendenza, in tal senso, è arrivata solo nel 2018, quando la carica di amministratore delegato dell’azienda è stata assunta da Kenichiro Yoshida che ha messo al centro del suo programma la collaborazione interna.

L’obiettivo principale adesso è valorizzare la community di PlayStation Network di Sony. Il servizio, a cui ci si iscrive per giocare online, introdotto nel 2006, attualmente conta oltre 114 milioni di utenti attivi al mese. Un bacino non indifferente da cui partire e da trasferire, per quanto possibile, in sala.

L’arrivo al cinema dei Giochi tripla A

Sistemate le beghe interne, la Sony sta passando, quindi, all’attacco, con l’arrivo in sala di un pacchetto di quelli che nel gaming si definiscono “Giochi tripla A”, ossia di alta qualità: trama solida, coinvolgimento emotivo, adrenalina. Sbarcheranno al cinema Uncharted, la saga firmata da Naughty Dog con protagonista il cacciatore di tesori Nathan Drake, nei cui panni ci sarà Tom Holland (l’attuale volto di Spiderman) al fianco di Mark Wahlberg. Sono in lavorazione, poi, un lungometraggio su Ghost of Tsushima, pluripremiato gioco ambientato nel Giappone dei samurai, e una pellicola su Twisted Metal.

Le serie tv sui videogame

Non solo cinema però: Sony, Naughty Dog ed HBO stanno lavorando a una serie tv su uno dei titoli più amati dall’ultima generazione di gamer, The Last of Us, considerato fra i migliori giochi di sempre. A Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei protagonisti Joel ed Ellie, si aggiungono, gli sceneggiatori di Chernobyl e Game of Thrones.

Uscendo dalla galassia Sony, tornerà sullo schermo il titolo Capcom Resident Evil: in uscita a settembre, punterà fortemente sull’horror. Anche Netflix ha già fatto incetta di diritti. Forte del successo di The Witcher con Henry Cavill (a fine anno uscirà la seconda stagione), si preparano ad approdare sulla piattaforma streaming più seguita al mondo Assassin’s Creed, Splinter Cell e una serie anime su Resident Evil.

Torna anche Mortal Kombat

Intanto in Italia, su Sky Cinema, domenica 30 maggio approderà in prima visione l’ultimo grande progetto che unisce cinema e gaming, Mortal Kombat, cult delle sale giochi Anni ‘90. Il box office americano fa sapere come il film abbia incassato 41,2 milioni di dollari negli Stati Uniti dalla sua uscita nel mese scorso. Il dato è sorprendentemente elevato, considerando che è stato rilasciato contemporaneamente su HBO Max e che le sale operano ancora con rigorosi protocolli di sicurezza anti-Covid.

«È una questione di equilibrio», ha affermato Asad Qizilbash, dirigente di Sony Interactive che gestisce anche PlayStation Productions. «Abbiamo tre obiettivi: aumentare il pubblico, portare i prodotti al cinema e mostrare la forza della nostra collaborazione. È difficile, ma possiamo farcela».