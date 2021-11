Vidal, casa svaligiata durante il derby: rubati oro, gioielli e un suv da 400 mila euro

Come riporta La Provincia di Como, c’è anche Arturo Vidal tra le persone derubate dai ladri che hanno preso di mira le abitazioni di San Fermo della Battaglia nelle ultime settimane. Il centrocampista dell’Inter e della nazionale cilena si è visto svaligiare la casa lo scorso 7 novembre, durante la stracittadina di Milano.

Vidal, ladri in azione durante Milan-Inter

I ladri hanno agito tra le 20:45 e le 21:15. Insomma, nella prima mezzora di Milan-Inter, quando Vidal stava assistendo al derby, poi finito 1-1, dalla panchina: sarebbe poi entrato in campo al 23esimo della ripresa. Nel frattempo, i topi d’appartamento avevano già agito, con destrezza, nella sua villa al Villaggio del Sole sulla collina residenziale di San Fermo.

Vidal, il suo famoso “Pandino” non è stato toccato

Secondo il quotidiano comasco, dopo aver spaccato i vetri delle finestre di casa, i ladri hanno messo a soqquadro l’abitazione di Vidal, portando via oro e vari gioielli, prima di colpire il calciatore in una delle sue principali passioni: le automobili. I ladri hanno provato a rubare la Ferrari 448 Spider di Vidal. Non riuscendoci, si sono dovuti accontentare, per così dire, della Brabus Amg G700 nera, un fuoristrada della Mercedes dal valore di circa 400 mila euro. Non sono state invece toccate la Volvo XC90 e, soprattutto, la Panda 4×4 color verde chiaro del centrocampista, diventata “cult” sui social.

Vidal, la villa svaligiata anche quando ci abitava Adriano

Sospiro di sollievo, insomma, per il vecchio caro “Pandino” con cui Vidal a fine ottobre, dopo l’acquisto, era andato in giro per Como felice come un bambino. Sono diversi i calciatori nerazzurri che scelgono di abitare nel comasco, visto che proprio in questa zona si trova il centro sportivo di Appiano Gentile. Il furto è avvenuto nella stessa villa in cui erano stati rubati cassaforte e vestiti nel 2008 a un altro calciatore dell’Inter, il brasiliano Adriano. I carabinieri di Rebbio stanno continuando a indagare per individuare i responsabili.