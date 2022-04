Victoria dei Maneskin: origini, vita privata, altezza e la nuova foto sui social che scatena i fan

Victoria De Angelis è la bassista dei Maneskin, tra le rock band italiane più famose al mondo. Giovanissima e di successo, scopriamo tutti i dettagli sulla bella fondatrice del gruppo.

Victoria De Angelis: origini della bassista dei Maneskin

La bassista dei Maneskin è nata il 28 aprile 2000 a Roma, sotto il segno zodiacale del Toro. La sua età ad oggi è dunque di 21 anni. La sua altezza e il suo peso invece sono pari rispettivamente a 163 cm e 50 kg. Victoria ha origini danesi per parte di madre, Jeanette, che è purtroppo scomparsa a causa di una malattia quando la bassista era ancora adolescente. Il papà è invece italiano e si chiama Alessandro.

La musicista ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 8 anni, per poi appassionarsi al suo strumento definitivo durante le suole medie, quando frequentava un’accademia di musica. Al liceo, invece, ha fatto la conoscenza di Thomas Raggi, con il quale ha i Maneskin. Alla band successivamente si sono uniti Damiano David e Ethan Torchio.

La vita privata della bassista dei Maneskin

Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, ha dichiarato apertamente di essere bisessuale e in passato è stata immortalata insieme alla sua fidanzata da Diva e Donna.

“Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa“, ha dichiarato durante un’intervista a Vanity Fair.

“Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti“.

Sull’identità della possibile compagna della bassista non si ha alcuna informazione. Interrogata in tal senso De Angelis tiene il riserbo.