Victoria Cabello, stasera su Tv8 parte lo show Viaggi Pazzeschi

Dopo la vittoria a Pechino Express 2022, non si vogliono più fermare. Victoria Cabello e Paride Vitale di nuovo insieme per un viaggio alla scoperta dell’Europa. Stasera 23 maggio, alle 21.30 su Tv8, parte infatti Viaggi Pazzeschi, travel show che in sei puntate porterà i due protagonisti in altrettante città del vecchio continente fra Spagna, Francia e Regno Unito. Prevista anche una tappa in Marocco, sempre all’insegna del divertimento e del desiderio di provare qualcosa di nuovo. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente, mentre giovedì 25 maggio andrà in onda anche su Sky Uno per gli abbonati. Da quel momento sarà possibile vedere i vari episodi anche on demand tramite Sky Go.

Viaggi pazzeschi, le anticipazioni dello show di Victoria Cabello su Tv8

Helsinki, Berlino, Madrid, Marrakech e Liverpool, partendo oggi da Parigi. Sono le sei città protagoniste di Viaggi Pazzeschi, che segna il ritorno di Victoria Cabello in televisione a quasi 10 anni dall’ultima volta. Escludendo la sua partecipazione a Pechino Express, la conduttrice italiana nata a Londra manca dagli schermi dal 2013-14, quando fu giudice al talent di Sky X Factor. Alla conduzione invece è assente dal 2012, quando per Rai2 guidò l’edizione annuale di Quelli che il calcio. Stavolta però ha deciso di tornare con un travel show, la sua nuova ultima frontiera. «Abbiamo scoperto posti che non avremmo visto in una vita intera», ha dichiarato Cabello nel corso della presentazione. «Ci siamo trovati in situazioni surreali, è successo davvero di tutto».

La Ville Lumière, la città dell’amore, ma anche la prossima destinazione di questo fantastico duo ✨#ViaggiPazzeschi: martedì alle 21:30 in prima visione assoluta! pic.twitter.com/TOfklTKQle — TV8 (@TV8it) May 19, 2023

In ogni appuntamento di Viaggi Pazzeschi, che prende il titolo dal nome della coppia a Pechino Express, Victoria Cabello e Paride Vitale si affideranno a tre guide del posto. Ciascuna di loro li accompagnerà in giro per fare scoprire loro le meraviglie della città, cercando di restituire non solo un viaggio, ma un’esperienza emozionante da ricordare in futuro. Al termine dei tre tour, i due conduttori proclameranno il vincitore di puntata, cui verrà consegnato in premio un viaggio in una meta a sua scelta. «Mi sento anch’io una perfetta guida turistica», ha proseguito Cabello. «Spero di poter continuare, ho già scelto alcune destinazioni in cui vorrei tornare anche per conto mio». Non mancheranno nemmeno intoppi e incidenti di percorso, tra cui una lunga serie di «mattate», come le ha definita la stessa conduttrice.