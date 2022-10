Victor Steeman, la mamma del pilota morta due giorni dopo il figlio

Victor Steeman è deceduto lo scorso 11 ottobre, dopo le ferite riportate a Portimao. Dopo due giorni, anche la mamma del pilota è venuta a mancare. Il ragazzo era deceduto all’ospedale di Faro, in Portogallo. Infatti, il pilota era stato coinvolto in un pesante incidente durante la gara di Supersport 300, in quanto appartenente alla disciplina Superbike. La madre, di 59 anni, sarebbe venuta a mancare nella sua casa di Lathum, nei Paesi Bassi, due giorni dopo la morte del figlio per arresto cardiaco.

Victor Steeman, cosa è successo

Il giovane era morto 3 giorni dopo il suo incidente. Il ragazzo era nato a Zevenaar il 15 giugno del 2000. Non era la prima volta che il giovane partecipava a questa gara, ma la terza. Infatti, aveva già ottenuto quattro diversi successi. Solo l’anno prima della sua morte, era venuto a mancare il cugino di un altro pilota, Dean Vinales. Era il cugino di Maverick Vinales, pilota ufficiale di Aprilia della MotoGP, ed è deceduto a soli 15 anni.

Lo stesso Maverick Vinales aveva evidenziato delle criticità su questo tipo di gara: «Non è questione di età, o di piloti. È colpa delle moto impiegate in gara, troppo pesanti in rapporto alla loro potenza scarsa, ai freni insufficienti, e con una ciclistica troppo vicina a quella di una normale moto da strada. I piloti corrono tutti in gruppo e se qualcuno cade davanti è difficile evitarlo» ha spiegato tecnicamente Vinales.

Anche la madre non c’è più

A quanto si apprende, il dolore per la morte del figlio Victor Steeman sarebbe stato davvero troppo per la madre, che sarebbe deceduta nella sua casa per arresto cardiaco. La donna aveva solo 59 anni, mentre il ragazzo aveva solo 22 anni.

Il pilota olandese aveva subìto un’involontaria botta alla testa da parte di Jose Perez Gonzalez durante la gara, come aveva spiegato tecnicamente anche Vinales.