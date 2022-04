Il vicepresidente di Gazprombank è fuggito dalla Russia: combatterà con la resistenza ucraina

Il vicepresidente di Gazprombank Igor Volobuev ha lasciato la Russia per raggiungere l’Ucraina, dove ha intenzione di unirsi ai ranghi della difesa contro le truppe di Mosca. Lo ha rivelato in un’intervista al sito The Insider: «Non potevo più stare in Russia. Sono originario dell’Ucraina, non riuscivo più a guardare dall’esterno cosa stanno facendo alla mia patria. Voglio rimanere qui fino alla vittoria», ha detto Igor Volobuev, che ha definito l’intero attacco voluto da Vladimir Putin «un crimine di guerra».

Volobuev, l’ex vicepresidente di Gazprombank è originario di Okhtyrka

«I russi stavano uccidendo mio padre, i miei conoscenti e miei amici più stretti. Mio padre ha vissuto per un mese in un freddo seminterrato. Persone che conoscevo fin dall’infanzia mi dicevano che si vergognavano di me», ha detto Volobuev a The Insider. Il manager è nato nella città ucraina nord-orientale di Okhtyrka, nella regione di Sumy. 50 anni, di cui 33 passati in Gazprom, Volobuev ha fatto sapere di essere stato licenziato subito dopo aver lasciato la Russia e che nessuno, nel Paese, era a conoscenza della sua decisione di partire per l’Ucraina: vicepresidente di Gazprombank, ovvero la terza banca più grande del Paese per asset, Volobuev è il quarto alto dirigente ad aver lasciato la Federazione Russa dopo il vicepresidente del consiglio di Sberbank Lev Khasis, l’inviato presidenziale Anatoly Chubais e il vice ceo di Aeroflot, Andrei Panov.

Volobuev, forti dubbi sulla fine degli oligarchi Avaev e Protosenya

Nel corso dell’intervista, Volobuev ha inoltre confessato di aver fatto parte del team di pubbliche relazioni di Gazprombank, incaricato di minare il sistema di trasporto del gas dell’Ucraina agli occhi dei consumatori europei. Non solo: l’ormai ex manager di Gazprombank ha anche messo in dubbio le spiegazioni ufficiali riguardanti gli omicidi-suicidi dell’ex vicepresidente della Gazprombank Vladislav Avaev, avvenuto a Mosca, e dell’ex top manager del gigante energetico Novatek Sergei Protosenya, in Spagna. Quella di Avaev, in particolare, secondo Volobuev potrebbe essere stata un’esecuzione perché «sapeva troppo».