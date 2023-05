Vicenza, fedeli trovano in sagrestia un sacco contenente uno scheletro umano

Macabro ritrovamento nella provincia di Vicenza, precisamente nella località di Stoccareddo, dove alcuni fedeli, in occasione delle festività pasquali ricercavano materiali utili in sagrestia per organizzare l’evento spirituale della Via Crucis quando hanno rinvenuto delle ossa di uno scheletro umano in un sacco nella chiesa. La Procura di Vicenza ha emanato l’ordine dell’esame necroscopico per scoprire di più sulla faccenda.

Il ritrovamento dello scheletro a Vicenza

Caso particolare e «giallo» a Stoccareddo, nella provincia della città di Vicenza. I carabinieri sono stati chiamati dal parroco della chiesa cittadina per intervenire per il ritrovamento di un sacco contenente un cranio e altre ossa di natura umana. Le forze dell’ordine hanno trovato una serie di resti che potrebbero ricostruire, almeno tramite una prima analisi visiva, uno scheletro intero. La macabra scoperta risale ad alcune settimane fa, quando alcuni fedeli, in occasione delle festività pasquali, erano entrati in sagrestia alla ricerca di materiale utile per utilizzare nell’evento spirituale della Via Crucis. Rovistando tra gli oggetti però, hanno trovato il sacco pieno contenente le ossa e hanno avvertito le forze dell’ordine affinché effettuassero una prima ispezione e analisi dei ritrovamenti.

Le possibili ipotesi in merito allo scheletro ritrovato

I carabinieri hanno portato le ossa ritrovate nella chiesa per far svolgere l’esame necroscopico e si attende il responso per avere qualche risposta sul giallo delle ossa. L’analisi è stata ordinata dalla Procura di Vicenza, per determinare una datazione e l’identità della persona a cui appartenevano. L’ipotesi più plausibile è che si tratti dei resti di un caduto della Prima Guerra Mondiale. Nello specifico, i fedeli hanno parlato di alcuni lavori effettuati una sessantina di anni fa, quando degli operai effettuarono lavori per l’ampliamento del campo di calcio della zona, quindi le ossa possono essere state rinvenute dagli operai e messi nel sacco per poi depositarlo nella chiesa.