Vicenza, donna uccisa in strada dall’ex compagno: chi è Lidia Miljkovic

Donna serba di 42 anni, madre di due figli e residente a Schio, Lidia Miljkovic è stata uccisa in strada a Vicenza dall’ex compagno, ora in fuga e ricercato dalle forze dell’ordine: vediamo chi è, cosa si sa di lei e come è avvenuta la sua uccisione.

Donna uccisa a Vicenza

Il delitto si è consumato nella mattinata di mercoledì 8 giugno 2022 nel quartiere Gogna, precisamente in via Vigolo. Secondo quanto ricostruito, Lidia aveva appena accompagnato a scuola i due figli ed era risalita in macchina quando il suo ex compagno, con cui forse aveva un appuntamento, ha estratto una pistola detenuta illegalmente e ha aperto il fuoco nella sua direzione.

La donna era ancora all’interno dell’abitacolo quando è stata raggiunta dai primi spari ed è stata finita quando è uscita tentando di scappare a piedi. I residenti della zona hanno riferito di aver sentito distintamente una raffica di colpi (sei secondo alcune testimonianze): “Il rumore è stato forte e non abbiamo subito capito cosa fosse successo”.

Dopo aver compiuto il delitto, l’uomo ha lasciato il corpo della donna riverso sull’asfalto e si è dato alla fuga. Attualmente è ricercato dalle forze dell’ordine con posti di blocco in tutta la provincia, reparti speciali e l’impiego di un elicottero mentre la Polizia Scientifica e il pm di turno Serena Chimichi indagano su quanto accaduto.

Donna uccisa a Vicenza: l’ex aveva un divieto di avvicinamento

Secondo i primi accertamenti, sembra che sull’ex compagno pendesse dal 2019 un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla donna. Il datore di lavoro di quest’ultima ha spiegato che Lidia viveva a Schio da circa un anno ed era la compagna di suo fratello. I problemi con l’ex, coetaneo di origini bosniache, erano noti ed “eravamo preoccupati perché la situazione era conosciuta”. Stupito dagli assistenti sociali e da qualche giudice, l’uomo ha spiegato che la coppia era in tribunale da anni.