Vicenza, crolla la scala nella moschea: 5 feriti

Cinque persone sono rimaste ferite dopo il crollo di una scala del centro culturale islamico Ettawba a Vicenza, che funge anche da piccola moschea. Uno dei fedeli è rimasto incastrato tra le lamiere dello stabile.

Crolla la scala della moschea di Vicenza: 5 feriti

L’incidente è avvenuto stamane nell’edificio di Via Vecchia Ferriera poco dopo dopo le 7, mentre era in corso la preghiera dei fedeli musulmani che chiude il periodo di Ramadan. La moschea si trova in una zona industriale, non è molto grande ma è un luogo molto frequentato dai tanti islamici che abitano nella zona. In quel momento all’interno della struttura erano presenti oltre un migliaio di persone. Ad un certo punto, la scala interna non avrebbe più retto il peso eccessivo delle persone sopra di essa e si sarebbe piegata per poi cedere.

Un uomo è rimasto intrappolato nelle lamiere ed è poi stato liberato dall’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati in soccorso assieme alle ambulanze del Suem 118. Tutte e cinque le persone ferite sono ricoverate all’Ospedale San Bortolo in codice giallo, nessuno è in pericolo di vita e non ci sono state vittime.

Al momento sul posto sono al lavoro i Carabinieri della zona per accertare quanto accaduto, in particolare sullo stato della struttura. Il prossimo passo sarà quello di controllare la manutenzione ordinaria della moschea e quindi verificare se la scala al momento del crollo fosse a norma. Gli agenti stanno anche interrogando i testimoni e procederanno, insieme al controllo della documentazione sulla scala e della certificazione di agibilità dell’edificio, ad accertare le cause dell’incidente.

Ultimo giorno di Ramadan

Siamo in un periodo molto importante per il calendario islamico dato che oggi, 21 aprile 2023, è l’ultimo giorno di Ramadan. Per celebrare questo momento i membri della comunità si raccolgono per pregare. Il calendario islamico si basa sul ciclo lunare e pertanto il mese del digiuno (Ramadan) retrocede di circa 10 giorni ogni anno e le date di inizio e fine non sono fisse. La festa dell’Eid al Fitr sancisce la fine del Ramadan e quindi del digiuno.