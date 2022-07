Vic di Radio Deejay assente per l’incidente in parapendio: cos’è successo

“Sono tanto rotto ma mi possono riaggiustare”. Così Vic di Radio Deejay – al secolo Vittorio Lelii – ha commentato il brutto incidente che l’ha coinvolto mentre era in parapendio. Il deejay ha commentato la vicenda sul suo profilo Instagram accanto ad una foto del suo braccio con una flebo attaccata.

Vic di Radio Deejay: l’incidente in parapendio

Mentre era in vacanza tra le colline di Sale Marasino, Vic aveva deciso di dedicarsi ad una sua grande passione e fare un giro in parapendio. Mentre si trovava a circa 5 metri da terra, la vela a cui era aggrappato si è chiusa improvvisamente. II deejay è così precipitato e sono stati chiamati i soccorsi che l’hanno trasferito in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato.

Nel suo post di Instagram, Vic di Radio Deejay ci ha tenuto a ringraziare i medici: “(…)in ospedale mi seguono delle persone incredibili che voglio ringraziare con tutto il cuore e voglio ringraziare tutti i miei amici per essermi vicini, le persone a me care, tutta la radio, insomma sono stato travolto da un’ondata d’amore gigantesca”.

Anche se la convalescenza sarà lunga, fortunatamente le condizioni di Vic non destano preoccupazione. La collega Marisa ha infatti affermato che “la cosa bella è che è sano e salvo. Noi siamo con te. Ricordati il lato positivo della faccenda: me la sto sorbendo io lei. Anche tutto rotto sei più in forma di me. Uno sportivo come te non avrà problemi”.

I commenti dei colleghi

Tantissimi i commenti sotto questo post, accanto al conforto di alcuni colleghi come il pilota della Moto GP Maverick Viñales. Anche la famiglia di Radio Deejay si è stretta intorno a Vic di Radio Deejay. Oltre a Marisa e a Federico Russo, che con lui conducono la programmazione estiva della radio, sono arrivati i saluti di Nicola Savino, Linus, Chiara Galeazzi, Francesco Lotta e Francesco Lancia.