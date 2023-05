Vibo Valentia, blitz contro la ‘ndrangheta: 61 arresti

Scattato stamane un blitz a Vibo Valentia che ha portato all’arresto di circa 61 persone correlate alla ‘ndrangheta. Complessivamente, nell’operazione sono implicate 167 persone. Oltre 500 i militari in azione.

Blitz contro la ‘ndrangheta a Vibo Valentia

La vasta operazione antimafia intitolata Maestrale – Carthago è stata coordinata dalla direzione distrettuale Antimafia di Catanzaro guidata dal Procuratore Nicola Gratteri. Colpiti in particolare i clan di alcune cittadine calabre come Briatico, Mileto, Zungri, Cessaniti, San Gregorio d’Ippona, Limbadi e Vibo Valentia. I fermi, però, sono stati effettuati in diverse città anche fuori dalla Calabria sul territorio nazionale. Nell’inchiesta sono indagate in totale 167 persone tra le quali, ancora libero, l’ex presidente della provincia di Vibo ed ex sindaco di Briatico Andrea Niglia per una presunta truffa aggravata da metodo mafioso. Oltre a lui, tra i nomi degli indagati figura anche il dottore Cesare Pasqua residente a Vibo Valentia.

Altri arresti ieri in Calabria

Già nella giornata di ieri erano state emesse altre 37 misure cautelari tra Paola e San Lucido con l’arresto dei cosiddetti padroni della costa cosentina. I reati contestati sono quelli di associazione mafiosa, estorsione, tentata estorsione aggravata, trasferimento fraudolento di valori, detenzione e porto di armi e il traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana e hashish). Le ordinanze sono state firmate dal gip distrettuale di Catanzaro, Giuseppe De Salvatore, su richiesta del procuratore Nicola Gratteri, dell’aggiunto Vincenzo Capomolla e del pm antimafia Romano Gallo. Diciotto le persone finite in carcere (gli altri sono agli arresti domiciliari o con obbligo di dimora) con l’accusa di far parte di un’associazione mafiosa riconducibile ai clan Tundis e Calabria attivi nell’area compresa tra Paola, Belmonte, San Lucido e Longobardi.

L’operazione è stata eseguita grazie al boss pentito di Cosenza Roberto Porcaro. L’ex esponente di punta delle cosche operanti tra Cosenza e Rende collabora con i magistrati antimafia da più di un mese.