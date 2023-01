Viareggio 1969, stasera su Rai3 il docu sul caso Ermanno Lavorini

Red Film, Rai Documentari e Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai Teche, presentano Viareggio 1969, in onda stasera 20 gennaio alle 21.25 su Rai3. Il progetto di Mario Rossini è il racconto, a quasi 53 anni, della tragica vicenda di Ermanno Lavorini, primo caso di rapimento di un minore in Italia. La vicenda non soltanto tenne con il fiato sospeso la cittadina e la nazione intera, ma rappresenta il primo esempio contemporaneo di distorsione della realtà tramite i media. Ancora oggi, nonostante sia trascorso oltre mezzo secolo, diversi punti restano oscuri, tanto che parte della verità è probabilmente destinata a restare nascosta. Durante la narrazione degli eventi interverranno, fra gli altri, la cantante Iva Zanicchi e Walter Veltroni. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Viareggio 1969, le anticipazioni del documentario stasera 20 gennaio 2023 su Rai3

Claudio Pisano, regista del documentario in onda stasera, farà partire la narrazione dal 31 gennaio 1969. A Viareggio improvvisamente sparisce nel nulla Ermanno Lavorini, bambino di appena 12 anni. A distanza di poche ore, la sua famiglia riceve una richiesta di riscatto da parte dei rapitori in cambio della vita del figlio. Gli accordi tuttavia non trovano uno sbocco e, circa un mese dopo, gli agenti trovano il cadavere del piccolo Ermanno sulla spiaggia di Marina di Vecchiano. Le indagini dei Carabinieri si concentrano esclusivamente sulla pista che conduce alla Pineta di Viareggio, che ogni giorno ospita i giochi di diversi bambini. Durante la notte tuttavia cambia volto, dato che è teatro di un giro di prostituzione, soprattutto maschile. Giornali e televisioni dell’epoca si appropriano della ricostruzione, gettandola in pasto ai lettori per settimane.

Viareggio torna alla ribalta nazionale per una sconvolgente notizia di cronaca in apparenza lontana dalle tensioni politiche. È il primo rapimento di un bambino a scopo politico. Una notizia che ha un grande clamore in tutta Italia e all'estero. "Viareggio 1969"venerdì su #Rai3 pic.twitter.com/l74ZW06OCb — Rai3 (@RaiTre) January 19, 2023

Viareggio, di solito all’attenzione di tutti a Carnevale, diventa luogo di tensione e sospetto, dove chiunque potrebbe essere il responsabile del crimine. Il primo a nutrire dubbi sulla pista omosessuale è Marco Sozza, un giornalista che scopre come la ricostruzione svia le indagini da un’altra verità, che per via di vari depistaggi stenta ad essere accertata. Parte della verità richiederà molto tempo prima di venire a galla, ma ancora oggi restano dei passaggi poco chiari. Ciò che è certo è che per la prima volta nella storia italiana i media si accanirono su un caso di cronaca nera, amplificandone il rumore nel Paese. Lo racconteranno molto bene le testimonianza di personalità che hanno un legame indiretto con la vicenda. Spazio alle parole di Walter Veltroni, Iva Zanicchi e della psicologa e criminologa Flaminia Bolzan. E ancora, interverranno poi i giornalisti Adolfo Lippi, Giovanni Lorenzini, Roberto Bernabò e Giuseppe Meucci.