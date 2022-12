Vialli grave, la madre è partita per Londra

Le condizioni di salute di Gianluca Vialli si sono aggravate. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, spiegando che la madre 87enne dell’ex calciatore è partita ieri per Londra, per raggiungere il figlio nella clinica dove aveva già sostenuto i due cicli di chemioterapia per il tumore al pancreas scoperto nel 2017. Il momento sembra essere davvero molto delicato: dopo aver perduto Sinisa Mihajlovic, il mondo del calcio è ora in ansia per Vialli.

La settimana scorsa l’addio temporaneo al ruolo di capodelegazione

Vialli combatte da cinque anni contro un tumore al pancreas, che ha definito «un ospite indesiderato» e «un compagno di viaggio» che avrebbe evitato volentieri. Mercoledì scorso l’ex bomber, attraverso il sito della Figc, aveva annunciato una pausa dal ruolo di capodelegazione degli azzurri. «Al termine di una lunga e difficoltosa trattativa con il mio meraviglioso team di oncologi, ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri», aveva scritto Vialli. «L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi».

LEGGI ANCHE: Gianluca Vialli, Fedez: «Mi ha dato forza e conforto durante la malattia»

Le parole del presidente della Figc

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, aveva commentato così la decisione di Vialli: «Gianluca è un protagonista assoluto della Nazionale e lo sarà anche in futuro. Grazie alla sua straordinaria forza d’animo, all’Azzurro e all’affetto di tutta la famiglia federale, sono convinto che tornerà presto. Può contare su ognuno di noi, perché siamo una squadra, dentro e fuori dal campo».

LEGGI ANCHE: Sinisa Mihajlovic, le frasi celebri sulla malattia, sul calcio e sulla famiglia