Viaggiare da sole: i 5 Paesi più sicuri per le donne

Aumenta il numero di persone che amano viaggiare da sole. Secondo l’ultimo report di Airbnb, relativo allo scorso anno, si registra una crescita del 33 per cento dal primo al terzo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Le ultime analisi sottolineano che la metà delle prenotazioni per soggiorni di lunga durata sono state effettuate da ospiti solitari. In particolare, il fenomeno si registra fra le donne, con un’ulteriore crescita per le Over 65. Se nel 2019 rappresentavano il 4 per cento del totale, lo scorso anno sfioravano il 18 per cento. A tal proposito, la Bbc ha effettuato una ricerca per capire quali sono i Paesi più sicuri per via di livello criminalità, servizi a disposizione e barriere linguistiche. In Top 5 due mete europee con Norvegia e Slovenia, il Giappone, il Ruanda e gli Emirati Arabi Uniti.

LEGGI ANCHE: Pasqua e 25 aprile, in viaggio 16 milioni di italiani

Dalla Slovenia al Giappone, i 5 Paesi più sicuri per viaggiare da sole

1. Slovenia, ottima conoscenza linguistica e servizi a portata di mano

Fra le migliori mete per viaggiare da sole in Europa centro-orientale c’è la Slovenia. Ai vertici della classifica del Women’s Peace and Security Index (Wps) della Georgetown University per quanto riguarda il vecchio continente, offre un mix ideale di solitudine e sicurezza. «Fra montagne alpine e spazi aperti ci si sente come in un deserto», ha dichiarato alla Bbc Claire Ramsdell che gestisce il blog di viaggi The Detour Effect. «In ogni momento si è però certi che una città vicina può risolvere tutti i problemi». In un sondaggio, l’85 per cento delle donne ha dichiarato di sentirsi al sicuro, potendo sfruttare l’ottima conoscenza linguistica della popolazione che abbatte ogni barriera. «Non esistono problemi con gli spostamenti e nessuno ti infastidisce», ha concluso Ramsdell. Fra le mete più gettonate c’è il fiume Isonzo, al confine con l’Italia, set di alcuni film hollywoodiani.

2. Norvegia, viaggiare da sole con la filosofia del “friluftsliv”

Altro Paese nella Top 5 della Bbc è la Norvegia, patria del “friluftsliv”, ossia l’amore per la vita all’aria aperta. Costantemente fra le nazioni più felici al mondo e soprattutto più eque in termini di Gender Gap. Ricca di locali Lgbtq+, è inclusiva per tutte le minoranze e le culture, offrendo spunti di riflessione e divertimento per tutti. «Puoi chiedere a chiunque in un bar di custodire i tuoi averi mentre sei in bagno», ha dichiarato alla Bbc Torunn Tronsvang, fondatrice dell’agenzia Up Norway. Da tempo imprenditrici di successo, qui le donne hanno creato luoghi unici dove mangiare e soggiornare anche nelle aree rurali. Impossibile non provare un’escursione su slitta o dormire in un igloo o hotel di ghiaccio.

3. Emirati Arabi Uniti, dove oltre il 98 per cento delle donne si sente al sicuro

Fra Medio Oriente e Nord Africa, nessun Paese ha incentivato l’istruzione e l’inclusione finanziaria per le donne come gli Emirati Arabi Uniti. Encomiabile anche la sicurezza, tanto che il 98.5 per cento delle ragazze maggiori di 15 anni ha dichiarato di non aver paura nel camminare da sola per strada, anche di notte. Nello specifico Dubai, in base alla classifica di Insure My Trip, è la miglior città al mondo per viaggiare da sole. «Una volta ho bucato in pieno deserto», ha detto alla Bbc l’influencer Sandy Aouad, che fa spesso la spola con Parigi. «L’ho lasciata aperta, con le chiavi sul cruscotto, senza timore sapendo che sarebbe rimasta al sicuro fino al mio ritorno». Per chi sceglie di organizzare una vacanza fra le sabbie, si consigliano i safari nel deserto o il paracadutismo dalla Palm Dropzone, la celebre isola a foglia di palma della città.

4. Giappone, la nazione ideale per chi ama i viaggi in solitaria

Bassi livelli di criminalità e di conflitti interni o esterni rendono il Giappone una tappa immancabile per coloro che amano viaggiare da sole. Come sottolinea la Bbc, il Sol Levante possiede persino vagoni della metro per sole donne, sebbene soltanto in alcuni periodi dell’anno e per determinati percorsi. Inoltre, è eccezionale per chi ama trascorrere del tempo in solitudine. «Spopolamento e scarsi matrimoni hanno portato alla nascita di locali e ristoranti per single», ha detto Mika White, fondatrice di Chapter White. A Kyoto, come a Osaka e nella capitale Tokyo, molti cittadini mangiano da soli, quindi l’offerta è più che vasta. Senza dimenticare bar dove cimentarsi con il karaoke senza dover attendere il consenso di amici o parenti. Chi ama evitare i classici del turismo può optare per Kanazawa, antica patria dei samurai, o per le vette di Takayama.

5. Ruanda, viaggiare da sole nel miglior Paese per la parità di genere

Parlamento a maggioranza femminile, assistenza sanitaria e istruzione all’insegna dell’equità e sicurezza per le strade rendono il Ruanda il primo Paese al mondo secondo il Wps. «I militari pattugliano tutti i luoghi a qualsiasi ora del giorno e della notte», ha detto alla Bbc Rebecca Hansen, che si è trasferita dalla Danimarca nel 2019. «All’inizio è intimidatorio, ma si impara presto che uomini e donne in uniforme sono sempre pronti ad aiutare». Difficile incappare in guai linguistici, dato che oltre al kiswahili e al kinyarwanda si parlano fluentemente francese e inglese. Impossibile non visitare alcuni dei memoriali sparsi nel Paese per ricordare il genocidio del popolo tutsi del 1994 da parte degli Hutu. Numerosi anche i parchi nazionali dove ammirare scimmie e gorilla.