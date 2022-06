Via della Seta, gli ostacoli della Cina nel Sud est asiatico

Le prospettive a lungo termine della Nuova via della Seta nel Sud est asiatico sono incerte. La pandemia e i timori per l’impatto ambientale e sociale delle opere rischiano di complicare lo sviluppo dei progetti di Pechino nella regione. Si stima che a causa delle crisi sanitaria oltre il 50 per cento dei programmi abbia subito un rallentamento. È quanto emerge da un recente studio dell’ISEAS–Yusof Ishak Institute di Singapore che ha fatto il punto sullo stato della Belt and Road Initiative (BRI) nella regione. Distanziamento sociale e restrizioni alla libera circolazione hanno spinto la Cina a puntare sullo sviluppo di infrastrutture sanitarie e digitali a scapito di quelle legate alla connettività. Da sempre centrale nel progetto, l’Asia sudorientale rappresenta la prima destinazione per gli investimenti relativi alla BRI. Per questo, il recente cambio di approccio cinese nella regione, per la quale transita il 60 per cento dei flussi commerciali del Dragone, rischia di produrre effetti a tutti i livelli della Via della Seta.

Nel post-Covid la Belt and Road si concentra su sanità e digitale

Sanità e digitale sono i due settori su cui si concentra la Belt and Road post-pandemia. Gli investimenti cinesi relativi alla cosiddetta Health Silk Road hanno raggiunto i 450 milioni di dollari in crescita del 200 per cento tra il 2020 e il 2021. Progetto simbolo dell’iniziativa nel Sud est asiatico è l’avveniristico Siriraj World Class 5G Smart Hospital di Bangkok. Grazie alla partnership con il colosso delle telecomunicazioni Huawei, l’ospedale si propone come polo tecnologico per l’applicazione di intelligenza artificiale e 5G nel settore medico. Ma la regione, che comprendente i 10 Stati membri dell’Associazione delle nazioni del Sud est asiatico (ASEAN), è anche al centro della diplomazia vaccinale cinese con circa 600 milioni di dosi ricevute da inizio pandemia. La crisi sanitaria ha dato impulso anche al fronte digitale della BRI. Guidata dalle società tecnologiche Alibaba, ZTE Corporation e dalla stessa Huawei, la Digital Silk Road punta a garantire alla Cina il controllo dei mercati digitali dei Paesi emergenti. In questo ambito, Pechino ha venduto ai partner sistemi per il tracciamento e le videoconferenze. Ancora una volta, Huawei ha guidato la strategia di Pechino investendo nella digitalizzazione dell’economia indonesiana e promuovendo la Malesia come hub digitale regionale.

Problemi sociali e ambientali

Oltre agli effetti della pandemia, a minacciare il futuro della BRI nel Sud est asiatico ci sono le preoccupazioni per gli alti costi sociali e ambientali che il piano impone. Nella regione i casi di trasferimento forzato e le controversie sui risarcimenti si sono moltiplicati. Forti proteste hanno accompagnato la realizzazione della ferrovia che collega la capitale del Laos Vientiane a Boten, cittadina al confine con la Cina. Lunga oltre 400 chilometri e costata circa 6 miliardi di dollari (un terzo del Pil del Laos), l’opera ha costretto molti laotiani a lasciare le proprie abitazioni dietro compensi spesso irrisori. Sul fronte del mercato del lavoro le criticità poste dalla BRI sono di segno opposto rispetto a quelle legate alle delocalizzazioni occidentali. Mentre, infatti, l’Occidente approda nella regione per sfruttare il basso costo del lavoro, Pechino si è scontrata con i governi di Indonesia e Myanmar per l’eccessivo impiego di lavoratori cinesi. La preferenza di Pechino per la manodopera propria si spiega con la necessità di generare occupazione ed evitare le complessità legali e culturali. Inoltre, i lavoratori cinesi sono considerati più produttivi dei locali e, soprattutto, più “gestibili”. Sul fronte ambientale, le preoccupazioni principali riguardano i bassi standard applicati e l’impatto delle opere. In particolare, al centro dell’attenzione è finito il sistema di dighe costruite a monte del fiume Mekong che sta causando siccità frequenti con conseguenze catastrofiche per il patrimonio ittico e per l’agricoltura della regione.

Gli Usa sfidano la Cina

Il Sud est asiatico è anche teatro dello scontro tra Usa e Cina. Gli Stati ASEAN, anche a seguito dell’uscita degli Stati Uniti dalla Trans-Pacific Partnership nel 2017, hanno progressivamente ampliato le relazioni con Pechino. Cina e ASEAN, legate da gennaio da un trattato di libero scambio, hanno fatto registrare un interscambio commerciale record nel 2021 vicino ai 900 miliardi di dollari. Sul finire del 2021, Xi Jinping ha anche annunciato lo stanziamento di ulteriori 1,5 miliardi per il sostegno allo sviluppo regionale. In risposta all’attivismo cinese, l’amministrazione Biden ha organizzato lo scorso maggio un summit con l’ASEAN per rilanciare le relazioni con la regione. Tuttavia, lo scarso impegno economico (150 milioni di dollari) promesso e l’impronta protezionistica dell’Indo-Pacific Economic Framework non sembrano poter impensierire Pechino.