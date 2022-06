Anticipazioni Via dei Matti numero 0, stasera su Rai 3: temi e ospiti della puntata speciale dello show

Stefano Bollani e Valentina Cenni ritornano su Rai 3 con una puntata speciale di Via dei Matti numero 0, in onda questa sera, domenica 5 giugno 2022 alle 21.25. La coppia di artisti che, lo scorso anno, aveva portato nel palinsesto televisivo uno dei programmi più amati dal pubblico, approdano in prima serata per lanciare il disco che prende il titolo dalla trasmissione, disponibile dal 27 maggio su tutte le piattaforme digitali e nei negozi fisici. Venti tracce in italiano, portoghese, spagnolo, napoletano, che abbracciano lingue e sonorità di diverse parti del mondo, in un potpourri prezioso e indimenticabile.

Via dei Matti numero 0: cosa sapere sullo speciale in onda stasera su Rai 3 alle 21.25

Via dei Matti numero 0: in cosa consiste il format

Nel corso di questa serata speciale, intitolata Via dei Matti Picture Show, la protagonista principale sarà, ovviamente, la musica e il filo rosso della puntata, invece, sarà il cinema. I conduttori, dunque, proveranno ad analizzare lo stretto rapporto che intercorre tra le sette note e la settima arte, un’accoppiata che trova un punto d’incontro non solo nelle colonne sonore dei grandi kolossal e dei lungometraggi più celebri ma anche nell’ispirazione che entrambe le arti adoperano ed, eventualmente, si scambiano. Tra una melodia e l’altra, il pubblico attraverserà una galleria di ricordi e racconti, arricchita dalle esibizioni di amici e colleghi dei due padroni di casa.

Riapre la casa di @StefanoBollani e Valentina Cenni in Via dei Matti n°0: la casa in cui tutti vorremmo abitare, fatta di musica, aperta ad amici e note, storie e divertimento.#ViaDeiMattiPictureShow, una serata speciale, domenica #5giugno alle 21.20 su @RaiTre. pic.twitter.com/HAv7iyMaQ0 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) June 3, 2022

Via dei Matti numero 0: tutti gli ospiti della serata

Tra gli ospiti che si faranno spazio tra le pareti della casa immaginaria di Bollani e Cenni ci saranno il compositore Nicola Piovani, l’attore Luca Marinelli, il cantautore Brunori Sas, il comico Lillo, la violoncellista Miriam Brandi e il musicista Goran Bregović.

Via dei Matti numero 0: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale tre del digitale terrestre e 103 di Sky, Via dei Matti numero 0 è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di Rai Play.