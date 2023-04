Veterinari contro l’abbattimento dell’orsa Jj4, Pichetto Fratin: «Ispra è favorevole»

L’orsa Jj4 è stata catturata nella notte insieme ai suoi tre cuccioli, poi rilasciata. La notizia ha rapidamente fatto il giro d’Italia inserendosi in un dibattito ampio, scaturito proprio da quando l’animale ha ucciso il runner Andrea Papi, aggredendolo a morte. Adesso il destino di Jj4 è tutto da decidere. Dopo l’ordinanza del governatore Maurizio Fugatti sull’abbattimento, il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza. Ora sono sia il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin sia i veterinari a parlarne, ponendosi in totale contrapposizione.

Pichetto Fratin: «Ispra favorevole all’abbattimento»

Il ministro Pichetto Fratin è intervenuto durante Mattino Cinque News e ha spiegato: «Ho istituito un tavolo non per Jj4 ma per l’eventuale eccedenza di numero di orsi nella zona. Per quanto riguarda l’orsa catturata la scelta è della magistratura e dell’Ispra che al momento è favorevole all’abbattimento. In questo momento le condizioni sono queste. È chiaro che oggi si sta ponendo un problema che ormai dura da anni e che deriva da una scelta dell’uomo, ovvero quella di ripopolare forzatamente il territorio con orsi provenienti dalla Slovenia. Si tratta dunque di una specie diversa da quella che abbiamo in Abruzzo, dove la convivenza con l’animale risulta essere più facile».

I veterinari contro l’uccisione dell’orsa

Ma se l’Ispra è favorevole, non lo sono invece i veterinari del Trentino. «Si sollecitano i colleghi professionisti addetti a vario titolo, e iscritti presso l’Ordine della provincia di Trento, di non assumere alcuna iniziativa che possa provocare la morte del soggetto per eutanasia, se non in precedenza concordata con il presente Ordine», scrive in una nota proprio l’Ordine dei veterinari della Provincia autonoma. Nel documento si spiega che «lo stato di salute dell’esemplare Jj4 non giustifica l’intervento eutanasico nell’urgenza, così come prospettato in conferenza, ma richiede una analisi complessiva della gestione dei plantigradi presenti sul territorio provinciale. Non si rilevano al momento pericoli verso la popolazione in quanto Jj4 risulta catturata e custodita. L’orso risulta specie protetta tutelata con legge dello Stato». E si sottolinea che con il presidente Fugatti «non vi è stato alcun confronto».