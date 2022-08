Vespa orientalis a Roma, attivato il numero verde: decine di interventi

La Vespa orientalis o vespa orientale è tornata a Roma, tanto che la Protezione Civile ha attivato un numero verde.

Vespa orientalis, qual è il numero verde per Roma

Anche l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi ne ha parlato sul suo profilo Facebook. «Come Assessorato Ambiente ci siamo allertati da subito, insieme alla Protezione Civile di Roma Capitale, per monitorare e intervenire immediatamente su ogni caso di presenza di Vespa Orientalis che ci è stato segnalato. Teniamo alta l’attenzione su un fenomeno, peraltro poco conosciuto, per il quale abbiamo anche il supporto di #AMA per i casi in cui sia necessario l’utilizzo di insetticidi e disinfestanti. La maggior parte delle presenze hanno riguardato per ora il primo e secondo municipio» spiega.

«Tra gli interventi più recenti quelli eseguiti il 25 e il 26 agosto scorsi, con sopralluoghi a Colle Oppio, a Piazza Nicoloso da Recco, Via Giovanni Miani, Via Ambrogio Contarini, Via Costanzo Beltrami, Via Giovanni Battista Belzoni. In tutte le aree sono stati individuati esemplari di vespa orientalis ma non sono stati rinvenuti nidi» conclude. Il numero verde in caso di avvistamento è 800 854 854. In questo modo, una squadra specializzata su Roma può intervenire e debellare l’insetto.

Vespa orientalis, cos’è

La vespa orientale ha un veleno del tutto simile agli altri insetti della sua specie. Purtroppo, però, è molto più aggressiva e la puntura di uno attira irrimediabilmente le altre. Per questo, si devono debellare subito quando si trovano. Oltre a questo, questi animali possono portare allo shock anafilattico e quindi alla morte delle persone che hanno allergie in merito. Le vespe di questo tipo sono particolarmente diffuse a metà pomeriggio.

Attirato dagli avanzi di cibo e dalle sostanze zuccherine, l’insetto è molto pericoloso. Può nidificare tra le intercapedini e le sue prede preferite sono le api. Di solito, sono diffuse in Madagascar, nel Medio Oriente e nell’Italia Meridionale, ma ora sono tornate a Roma.