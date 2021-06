Quinto Podere

Si comincia domenica 6 giugno con una cena per gli ospiti. In cucina Heinz Beck, stellatissimo chef del ristorante romano La Pergola. Poi tutti a nanna perché all’indomani alle 10 c’è il primo appuntamento del Forum in masseria, l’iniziativa con cui Bruno Vespa lancia la sua nuova attività di hotelier a cinque stelle (nessuno riferimento al grillismo) nella sua masseria Li Reni a Manduria, cuore del Salento.

La masseria e il ristorante: il Vespa fuoriporta

Dopo quella dei vini, lo storico conduttore di Porta a porta ha ora deciso di allargare le sue attività fuoriporta con albergo e annesso ristorante da una quarantina di posti dove, almeno a guardare i nomi ai fornelli, si dovrebbe mangiare niente male. Per inciso, il ristorante si chiama Santa Chiara, cosa che ha un po’ deluso le aspettative di chi avrebbe ritenuto più consono intitolarlo a Santa Dorotea. Insomma, con questa nuova iniziativa Vespa smentisce che il suo legame con la California d’Italia sia un fuoco di Puglia. Tant’è che a gestire la masseria ci sarà tutta la famiglia. La moglie Augusta Iannini, magistrato in pensione cui il giornalista ha appena dedicato il “Donna Augusta 2019”, un bianco frutto della sua produzione vinicola, e i due figli Stefano e Alessandro.

Parata di politici e manager al convegno inaugurale

A celebrare l’evento, complice il convegno Innovazione e Turismo con varie sessioni nella giornata di lunedì 7 giugno, nomi illustri della politica e dell’economia che contribuiranno a enfatizzare l’appuntamento. Insomma, non è il matrimonio di Justin Timberlake e Jessica Biel che fece accorrere le folle nella non lontana Fasano, però all’evento di Manduria potrebbero accorrere gli amanti del vip watching per vedere dal vivo la gente che piace. Tra gli ospiti nonché relatori: tre ministri tre (Mara Carfagna, Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia), il presidente degli Industriali Carlo Bonomi, e una nutrita pattuglia di manager pubblici e privati. Da Alessandro Profumo (Leonardo) a Mariangela Marseglia (Amazon), da Bernardo Mattarella figlio di Sergio (Mediocredito) a Rocco Forte (Rocco Forte Hotels, partecipata da Cdp), da Massimiliano Di Silvestre (Bmw Italia) a Walter Ruffinoni (Ntt Data Italia).

Gran finale con degustazione dei vini della casa

Last but not least, si sa che fisica e turismo sono materie contigue che spesso di intersecano, la neo presidentessa del Cnr Maria Chiara Carrozza. Se abbiamo omesso qualcuno non ce ne voglia. Ah sì, ci stavamo dimenticando di Alberto Yates, country manager Italia di Booking.com, dove a Li Reni si può comodamente prenotare (giudizio 9,5: eccezionale). Gran finale: visita alla showroom dei vini Vespa con degustazione. Occhio per chi deve ripartire da Manduria in macchina.