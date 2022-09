Dai vescovi in Belgio il primo sì alla benedizione delle coppie gay

In Belgio i vescovi fiamminghi hanno pubblicato una liturgia per la benedizione delle coppie gay. Si tratta di un evento unico al mondo, con una specifica benedizione studiata dai vescovi per la prima volta nella storia della Chiesa, con protagoniste le coppie omosessuali. I presuli del Belgio di lingua olandese, con in testa il cardinale Josef De Kesel, hanno così preso iniziativa pur andando contro alle linee guida del Vaticano, che non prevedono una benedizione per le coppie gay. I vescovi però specificano: «La differenza deve rimanere chiara con ciò che la Chiesa intende per matrimonio sacramentale». A raccontarlo è stato Nederlands Dagbalad.

Il cardinale De Kessel: «Le coppie gay chiedono spesso un momento di preghiera»

A spiegare la scelta portata avanti dai vescovi fiamminghi è stato lo stesso cardinale Josef De Kessel. La decisione di codificare una benedizione esclusivamente rivolta alle coppie omosessuali è determinata da un’esigenza specifica: «Spesso le coppie gay ci chiedono durante gli incontri pastorali un momento di preghiera per chiedere a Dio che benedica e perpetui questo impegno di amore e fedeltà». Non un sacramento vero e proprio, ma un passo avanti, che mantiene la distanza dal matrimonio tra uomo e donna.

La posizione del Vaticano: no alla legittimazione religiosa di unioni gay

Riguardo al matrimonio tra le coppie omosessuali, dal punto di vista religioso, il Vaticano non ha mai espresso apertura. La Congregazione per la dottrina della fede, il 15 marzo del 2021, ha espressamente pubblicato una nota, firmata e approvata da Papa Francesco, in cui si parla proprio di questo tema. SI legge all’interno del documento: «non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio (vale a dire, fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il caso delle unioni fra persone dello stesso sesso».