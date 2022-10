Ue, raggiunto in extremis un accordo sull’energia

Alla fine i 27 sono arrivati a un accordo sull’energia dopo 12 ore di confronto serrato. Lo schema è quello proposto da Bruxelles il 18 ottobre: price cap temporaneo (la Commissione ha ricevuto il mandato di adottare decisioni concrete sul price cap al Ttf di Amsterdam); acquisti congiunti di gas (obbligatori per una quota pari al 15 per cento del volume totale degli stoccaggi europei), incentivi per le rinnovabili. Sul tavolo anche l’ipotesi di un nuovo Sure (il prestito per le emergenze) sull’energia.

L’annuncio di Charles Michel su Twitter

Ad annunciare la fumata bianca del vertice è stato Charles Michel, presidente del Consiglio europeo che ha twittato: «Raggiunto un accordo, prevalgono unità e solidarietà». Che successivamente ha ricordato i tre obiettivi da perseguire: prezzi più bassi, garantire la sicurezza di approvvigionamento, continuare a lavorare per ridurre la domanda.

We have a deal on #energy. There is a strong and unanimous commitment to act together, as Europeans, to reach three goals:

▪️lower prices

▪️guarantee the security of supply and

▪️continue to work to reduce demand.#EUCO

Von der Leyen: «Approvati gli acquisti comuni. I 40 miliardi di fondi di coesione non utilizzati andranno alle imprese»

«Ora dobbiamo lavorare sull’attuazione degli strumenti che abbiamo approvato, a partire dagli acquisti comuni, dalla condivisione del gas e dalla limitazione dei prezzi eccessivi», ha commentato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen confermando che i 40 miliardi di fondi di coesione non utilizzati saranno destinati al sostegno delle imprese. Dopo il confronto con il cancelliere tedesco Olaf Scholz – contrario al price cap – il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi si è detto soddisfatto: «È andata bene», ha commentato. «Abbiamo preso una decisione che dà mandato alla Commissione europea di indagare su ciò che è possibile fare», ha dichiarato dal canto suo Scholz, «il focus è ovviamente sui fondi che abbiamo già». Quanto all’ipotesi di emissione di debito comune ha aggiunto: «C’è ancora da discutere molto, il dibattito continuerà». E sul Sure è arrivata la brusca frenata di Mark Rutte, primo ministro olandese, che ha messo in chiaro: «Prima di tutto dobbiamo usare i fondi che abbiamo e solo dopo valuteremo cosa potrebbe essere necessario. Siamo disposti ad accettare che la Commissione, se si renderà necessario, faccia le sue proposte» per nuovi fondi comuni. Anche il francese Emmanuel Macron ha ribadito il ruolo della Commissione: «Sulla solidarietà finanziaria, c’è un mandato molto preciso che consentirà alla Commissione europea di farci avere nelle prossime settimane proposte per un meccanismo di garanzia come avevamo fatto con il fondo Sure durante la pandemia, oppure per poter utilizzare i prestiti ancora disponibili oggi nel quadro del RePowerEu, dando un po’ di flessibilità».