Vertice Nato, Biden: «Più truppe Usa in Italia»

Al vertice Nato di Madrid, Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti dispiegheranno «difese aree aggiuntive e altre capacità in Germania e Italia». La dichiarazione del presidente Usa sul rafforzamento della presenza militare statunitense in Europa è arrivata in un breve incontro con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, prima dell’inizio del vertice dell’Alleanza Atlantica.

Biden: «La Nato è forte e unita»

«Vogliamo inviare un messaggio inequivocabile. La Nato è forte e unita. La Nato è pronta ad affrontare qualsiasi tipo di minaccia, in qualsiasi campo. E ora è più che mai necessaria», ha detto il presidente degli Stati Uniti. Vladimir Putin, ha aggiunto Biden riferendosi all’ingresso di Finlandia e Svezia nell’Alleanza Atlantica, «voleva il “modello Finlandia” per l’Europa e invece otterrà il “modello Nato”»

Stoltenberg: «La Cina sfida i nostri valori»

La Russia pone una «minaccia diretta» alla sicurezza della Nato, ha sottolineato il segretario Jens Stoltenberg, che poi ha puntato il dito contro Pechino. «Mi aspetto che gli alleati concordino sul fatto che la Cina rappresenta una sfida ai nostri valori, ai nostri interessi e alla nostra sicurezza», ha affermato il segretario generale della Nato. «La Cina non è un avversario, ma certamente dobbiamo tenere conto delle conseguenze per la nostra sicurezza quando vediamo la Cina investire pesantemente in nuove, moderne capacità militari». Stoltenberg si è poi soffermato sulle nuove adesioni all’Alleanza Atlantica: «I leader oggi prenderanno anche la storica decisione di invitare Finlandia e Svezia a diventare membri della Nato, sulla base dell’accordo raggiunto ieri tra Finlandia, Svezia e Turchia: si tratta di un accordo positivo per tutti noi». Il ministro della Giustizia turco Bekir Bozdag ha detto che saranno nuovamente inviate a Svezia e Finlandia richieste di estradizione per 33 membri del partito curdo armato Pkk e per altri affiliati alla rete Feto, ritenuta responsabile del tentato golpe del 2016.