Da Downton Abbey a Versailles, La7 cambia epoca e nazione portando gli spettatori alla corte di Luigi XIV: sabato 9 ottobre alle 21.15 debutta sulla tv free la scandalosa serie franco-canadese che ruota attorno alla figura del Re Sole, tra intrighi politici, passioni e tradimenti, splendidi costumi della nobiltà ed elaborate scenografie. Le cose da sapere su Versailles.

Versailles, la trama

La serie inizia nel 1667. Sul trono di Francia da oltre vent’anni, per difendere il suo potere in un periodo fortemente scosso dalla Fronda e dagli attacchi dei cospiratori, Luigi XIV decide di spostare la corte nell’ex residenza di caccia di suo padre fuori Parigi, a Versailles. Per attirare i nobili, e tenerli in tal modo sotto controllo, avvia la costruzione di una sontuosa reggia, che sarà teatro di scandali e intrighi di ogni genere.



Versailles, il cast

Luigi XIV è interpretato da George Blagden, popolare per aver recitato nel film Les Misérables e nella serie Vikings. Nei sontuosi panni di Filippo I Duca d’Orléans, fratello del Re Sole, c’è Alexander Vlahos, mentre Evan Williams presta il volto a Chevalier de Lorraine, suo storico amante. Anna Brewster è la Marchesa di Montespan, ovvero la favorita del sovrano, e Noémie Schmidt interpreta Enrichetta d’Inghilterra. Completano il cast principale Tygh Runyan e Stuart Bowman nei rispettivi ruoli dei fedeli Fabien Marchal (capo delle guardie di palazzo) e Alexandre Bontemps (maggiordomo).

Versailles, dove è stata girata

La serie tv, che ha raccolto qualche critica per le inesattezze storiche, è stata girata in gran parte proprio nella Reggia di Versailles, con un budget di 30 milioni di euro. E come set sono stati utilizzati anche altri castelli come quello di Fontainableau, Rambouillet, Maisons-Lafitte, Vaux-le-Vicomte e Pierrefonds, senza dimenticare l’abbazia di Royaumont.

View this post on Instagram Un post condiviso da Versailles La Série (Officiel) (@versaillesserie)

Versailles, quanti sono gli episodi

Andata per la prima volta in onda su Canal +, Versailles ha in tutto 30 episodi, divisi in tre stagioni. La programmazione di La7 prevede la messa in onda di tre episodi per sera, dunque in dieci settimane gli spettatori potranno guardare l’intera serie tv. In alternativa c’è Netflix, dove Versailles è disponibile in streaming dal 2018.