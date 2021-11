Versailles, stasera su La7: Anna Brewster, carriera e vita privata dell’attrice

Ultimo appuntamento di La7 con la seconda stagione di Versailles, in onda questa sera, sabato 27 novembre 2021, a partire dalle 21.15. Creato da Simon Mirren e David Wolstencroft, il period drama franco-canadese racconta la storia del re di Francia Luigi XIV e della sua corte. Desideroso di tenere la nobiltà sotto scacco, ordina la costruzione della lussuosa reggia di Versailles. Un’opera architettonica imponente, destinata a diventare un simbolo eterno e a causare, contemporaneamente, malcontento e discordia.

Versailles: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Versailles: il cast

Tra gli attori del cast di Versailles, figurano George Blagden (Luigi XIV), Alexander Vlahos (Filippo I Duca d’Orléans), Anna Brewster (Madame de Montespan), Tygh Runyan (Fabien Marchal), Amira Casar (Béatrice), Evan Williams (Chevalier de Lorraine), Elisa Lasowski (Maria Teresa d’Asburgo), Pip Torrens (Cassel), Greta Scacchi (Madeleine de Foix) e Harry Hadden-Paton (Gaston).

Versailles: la trama degli ultimi due episodi della stagione

Negli ultimi due episodi della stagione, Sette ombre e Di pietre e di sangue, arriva la svolta nell’Affare dei Veleni e le fondamenta della corte iniziano a vacillare. Luigi XIV fa avvicinare Filippo alla spia e scatena la gelosia del Cavaliere. Intanto, Fabien scopre cosa fa padre Etienne coi bambini che mette in salvo e la Marchesa di Montespan cerca disperatamente di reclamare l’amore del sovrano, ma lui si innamora di qualcuno di più devoto.

Versailles: carriera e vita privata di Anna Brewster

Versailles: Anna Brewster, giovane attrice alla riscossa

Nata a Moseley, Birmingham, nel 1986, Anna Brewster si è sempre divisa tra recitazione e passerelle. Dopo gli studi alla Birmingham School of Speech and Drama, ha esordito come attrice nel 2002 nel film Anita and Me, nel quale ha recitato il ruolo della protagonista Anita Rutter. Tra 2005 e 2009, ha preso parte a diversi progetti cinematografici e televisivi, tra cui Mrs Henderson Presents, Nearly Famous, I Tudor (nel ruolo di Anne Stafford), The Royal, Luther e la pellicola horror The Reeds. Successivamente, è apparsa anche nelle serie BBC Material Girl e Silent Witness e ha lavorato a fianco della regista Mahalia Belo nel cortometraggio Volume. Tra i suoi ruoli più recenti, Bazine Netal in Star Wars: La forza si risveglia, la Marchesa di Montespan in Versailles e Shelby Dupree nel thriller The last days of American Crime. Come modella, è stata il volto di noti brand come Aquascutum, Hèrmes, Jigsaw e Sportsgirl ed è finita sulla copertina di note riviste come Glamour, Vogue e Dazed & Confused.

Versailes: Anna Brewster, vita privata dell’attrice

Particolarmente riservata sulla sua vita privata, al punto da non condividerne neppure qualche frammento sui social, non sappiamo se Anna Brewster sia single o impegnata. In qualche intervista ai tempi della promozione della serie, ha accennato a un fidanzato di origini francesi ma non si sa se stiano ancora insieme o se la relazione sia finita.