La storia di Veronique Rabiot: chi è la madre del calciatore della Juventus

Il mercato della Juventus è in fermento. Depay e Paredes sembravano ormai in dirittura d’arrivo ma le trattative hanno subito un improvviso rallentamento a causa del brusco (e probabilmente definitivo) stop a un’altra trattativa. Si tratta della cessione del centrocampista Adrien Rabiot. I bianconeri avevano in mano l’accordo con il Manchester United per il passaggio in Premier League del francese. A dire no, però, è stata la madre del calciatore, Veronique Rabiot, fortemente legata al 27enne ex Paris Saint Germain e vero scoglio insormontabile per entrambi i club. La donna, agente del figlio, ha fatto naufragare tutto con richieste ritenute inadeguate dal club inglese e ora sui social è diventata bersaglio di insulti e frasi di scherno. In tanti si chiedono il motivo per cui il centrocampista abbia scelto la mamma per gestire la propria carriera. Il motivo è da ricercare nella loro storia familiare.

La storia di Rabiot: il padre malato è morto nel 2019

Non tutti sanno che alla base di questo rapporto così intimo e stretto tra madre e figlio c’è una storia difficile, fatta di malattia, dolore e perdite. Adrien Rabiot ha preso il cognome della madre da adolescente. Suo padre, Michel Provost, rimane paralizzato dopo un ictus che lo costringerà ad anni di lenta agonia, fino alla scomparsa nel 2019. Il rapporto tra Adrien e Veronique si fonda proprio su questa tragedia. Madre e figlio si stringono per affrontare un dolore che dura anni e così le rispettive carriere crescono insieme. Da una parte quel giovane calciatore delle giovanili parigine diventa un astro del calcio europeo, fino agli anni della Juventus. Dall’altra la donna diventa la sua agente, temuta e rispettata, ma anche in grado di far crollare le certezze dei club.

In Francia la sua storia diventa di dominio pubblico nel 2011, quando il 16enne Adrien è un centrocampista delle giovanili del PSG e il club organizza un’amichevole ad Auxerre per consentire al padre Michel Provost di veder giocare suo figlio per la prima volta. pic.twitter.com/joUWXZshkt — Giuseppe Pastore (@gippu1) August 18, 2022

Il primo blitz di Veronique è nel 2009

Studiando la carriera di Rabiot, si nota come l’influenza di Veronique sia tanto forte da portarlo a scontrarsi, già da giovanissimo, con uno dei più grandi club d’Europa. Nel 2008, infatti, il centrocampista viene acquistato dal Manchester City. Nell’academy del club inglese, però, non trova spazio. Questo genera le ire della madre, che dopo sei mesi lo riporta in Francia, gli fa girare un paio di club e poi, nel 2010, sigla l’accordo con il Psg, che di fatto lo lancerà nel grande calcio. Un anno dopo, nel 2011, i parigini organizzano il match amichevole contro l’Auxerre per consentire a suo padre, già malato dal 2007, di assistere. Lui segna due reti e chiede il cambio, per sedersi al suo fianco e guardare il resto della gara insieme.

Lo strappo con il Psg: Veronique fa causa al club

I rapporti con i parigini, però, non sono così idilliaci. Veronique insiste per vedere giocare il figlio da mezz’ala, dopo il debutto in prima squadra nel 2013. La tensione cresce, con madre e figlio a scontrarsi più volte con tecnici e società. Il contratto di Adrien viene comunque rinnovato (dopo una lunga trattativa) e la scadenza è fissata nel 2019. Nel 2018, però, il centrocampista non vola ai Mondiali, vinti proprio dalla Francia, e anzi litiga con il Ct Didier Deschamps, che lo aveva inizialmente inserito come riserva. Lui, poi, rifiuta la chiamata e anche con la propria nazionale inizia un braccio di ferro durato anni. Intanto la spaccatura con il Psg si fa sempre più evidente, tanto che Veronique rifiuta una sostanziosa offerta di rinnovo e il figlio viene messo fuori rosa. Da lì la causa legale intentata contro il club, lo svincolo a fine contratto e l’approdo alla Juventus.

Rabiot e la Juventus: un amore mai sbocciato

E così si arriva ai giorni nostri. Dopo tre stagioni, il rapporto tra Adrien Rabiot, la società bianconera e i tifosi della Juventus è ai minimi storici. Pesano a bilancio gli oltre 7 milioni di ingaggio netti a stagione che il club versa nelle tasche del calciatore. E pesano anche prestazioni nettamente al di sotto di quanto ci si aspettava da un centrocampista che solo 10 anni fa era considerato un prodigio. Adesso Veronique è riuscita a far indispettire non una ma due tifoserie: quella bianconera, che voleva liberarsi del figlio, e quella inglese, che vedeva nell’arrivo del francese un rinforzo importante dopo il pessimo avvio di campionato del Manchester United. Con la trattativa naufragata, il rischio per la Juventus è che madre e figlio restino a libro paga per un altro anno, con il contratto in scadenza nel 2023. Un déjà-vu, come accaduto ai tempi del Psg.