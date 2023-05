Veronica Papa, chi è l’ex miss Italia futura moglie di Fabio Fulco

Veronica Papa è una imprenditrice nel campo della moda. Come la storica ex di Fabio Fulco (Cristina Chiabotto), che sposerà nei prossimi mesi, ha partecipato due dei più noti concorsi di bellezza.

Veronica Papa: biografia e carriera

Veronica Papa è abruzzese, classe 1995, ha partecipato a Miss Italia nel 2014 e a Miss Mondo nel 2016. La giovane e bellissima fidanzata di Fulco è anche attiva come imprenditrice. Da quel momento in poi è infatti iniziata la sua carriera nel mondo della moda che le ha permesso di riscuotere molto successo. Dal 2019 è titolare del negozio Random Pescara, che ha una sede fisica e uno shop online, dedicato alla vendita di abbigliamento Made in Italy.

Oltre che alla moda, la Papa si è anche dedicata agli studi, tant’è che è ha seguito il corso di Scenografia Teatrale e Cinematografica presso l’Accademia di Belle Arti de L’Aquila. Si è laureata nel 2020 con una tesi su Pirandello.

La relazione con Fabio Fulco

La sua storia con Fulco è iniziata dopo un primo incontro risalente al 2019 e già l’anno dopo lui aveva dichiarato che i due stavano pensando seriamente al matrimonio e che Veronica, come lui, aveva il sogno di allargare la famiglia. Dal 2020 la coppia è andata a convivere e ora mancano pochi mesi al grande giorno. I due sono già diventati genitori della piccola Agnes nel giugno del 2021.

Le nozze si terranno a luglio sulla Costiera Amalfitana. «Sono il papà, compagno, nonché futuro marito più felice del mondo», ha dichiarato Fulco. «Sposarsi a 52 anni non è scontato, poteva anche non succedere. Se oggi sono qui lo devo anche agli errori commessi in passato. Gli errori sono la somma della nostra felicità. E io sono felice», ha proseguito l’attore. Lo scorso marzo, la coppia aveva fatto lo scambio delle promesse in Comune, ma il matrimonio sarà ufficializzato con il rito religioso in Chiesa.