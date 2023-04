Veronica Maya: età, marito, figli e biografia della conduttrice

Veronica Maya, pseudonimo di Veronica Russo, è una conduttrice e showgirl italiana nata a Parigi il 14 luglio 1977. Figlia di Raffaele Russo, ristoratore, ed Eleonora Di Maio, regista teatrale, fino ai 5 anni ha vissuto nella capitale francese per poi trasferirsi con la famiglia a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Dopo il diploma, vince una borsa di studio per la scuola di Renato Greco a Roma dove debutta come attrice di teatro recitando in vari musical.

Veronica Maya: biografia e carriera

Nel 2002 Veronica recita nella commedia di Mario Monicelli ispirata al film Amici miei insieme a Jerry Calà, Franco Oppini e Nini Salerno. Allo stesso tempo approda in tv nell’emittente romana Teleroma56 dove affianca Guido De Angelis nel programma dedicato alla Lazio, Lazialità in tv. Dalla televisione locale a quella nazionale il passo è stato breve e la Maya nel 2004 debutta nei programmi sportivi di Rai 2 Sabato Sprint e Dribbling. Il suo stile spigliato ed il suo sorriso non passano inosservati, tanto che in poco tempo diventa la protagonista del sabato pomeriggio. Dopo aver condotto la trasmissione Stella del Sud, nell’estate 2007 le viene affidato il programma Italia che vai, in onda su Rai1, e dal 2006 fino al 2009 è stata scelta come conduttrice dello Zecchino d’Oro.

Dopo l’esperienze nei contenitori pomeridiani della Rai le viene affidata la conduzione della versione estiva di Unomattina insieme a Duilio Giammaria, mentre nella stagione successiva conduce Linea verde ogni domenica mattina su Rai 1 con Massimiliano Ossini. Dopo una breve parentesi lontana dagli schermi, dove si è vista alla conduzione di serate, Veronica Maya ritorna a Rai 2 nel 2020 con un programma tutto suo, L’Italia che fa. Nella stagione 2020/2021, sempre per Rai 2, è la padrona di casa delle serate dedicate al mondo del cinema Marateale – La notte del cinema e Stelle d’argento al Cinema Italiano. Sempre in quell’anno, durante la settimana del Festival della Canzone Italiana, cura come inviata i collegamenti da Sanremo per la trasmissione Ore 14.

Veronica Maya: marito e figli

Per quanto riguarda la vita privata, Veronica Maya è sposata con Marco Monaci, un noto chirurgo plastico. I due sono si sono sposati per tre volte, la prima ai Caraibi sulla spiaggia, poi con un rito civile ed infine, nell’aprile 2019, con rito religioso in compagnia di amici e parenti. Marco Monaci è un professionista molto affermato nel suo ambiente, è nato a Messina il 13 maggio 1975 e tra gli altri incarichi è anche docente presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. La coppia ha tre figli, Riccardo Filippo nato il 12 gennaio 2012, Tancredi Francesco nato il 20 giugno 2013 e Katia Eleonora nata il 12 gennaio 2016.