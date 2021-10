Verona-Spezia e Sampdoria-Udinese. Sono queste le due partite del settimo turno di Serie A in programma alle 15 di domenica 3 ottobre. Sfide per la salvezza o forse per qualcosa in più, chissà. È ancora presto per dirlo a questo punto della stagione. Le cose da sapere sui due incontri.

Verona-Spezia: formazioni, arbitro e dove vedere la partita

L’Hellas Verona di Tudor, che sta ottenendo davvero ottimi risultati dopo la breve gestione Di Francesco (tre risultati utili consecutivi, 5 punti), riceve lo Spezia che invece si presenta al Bentegodi dopo aver incassato due ko di fila al Picco contro la Juventus e il Milan.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Spezia (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Kovalenko, Bourabia, Sala; Antiste, Nzola, Gyasi.

L’arbitro di Verona-Spezia è Camplone. Assistenti di linea Preti e Affatato, quarto ufficiale Santoro. Al Var Ghersini, affiancato da De Meo. La partita sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN, con telecronaca di Gabriele Giustiniani e commento tecnico di Sergio Floccari.

Sampdoria-Udinese: formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Sampdoria-Udinese è una sfida tra due squadre che si sono inceppate: i blucerchiati hanno perso nelle ultime due giornate contro Napoli (4-0 a Marassi) e Juventus (3-2 a Torino). Due sconfitte consecutive anche per l’Udinese, entrambe arrivate con il punteggio di 1-0, contro Roma e Fiorentina.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Caputo.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Deulofeu.

Sarà Orsato l’arbitro di Sampdoria-Udinese. Assistenti di linea Costanzo e Mokhtar, quarto uomo Minelli. Ai monitor del Var ci sarà Nasca, coadiuvato da Colarossi. La partita di Marassi viene trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN, con Andrea Calogero come prima voce e Stefan Schwoch al commento tecnico.