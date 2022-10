Verona, malore improvviso a scuola: maestra morta davanti agli alunni

A Verona una maestra di 44 anni è morta a scuola per un malore improvviso, mentre era in classe con gli alunni. La tragedia è avvenuta nell’istituto elementare di Carlo Ederle di villa Bartolomea. Nonostante i soccorsi immediati e l’aiuto tempestivo di un collega, che ha prestato all’insegnante un massaggio cardiaco, non c’è stato nulla da fare per Giovanna Fabrica.

Verona: maestra muore a scuola davanti agli alunni

In provincia di Verona una maestra di 44 anni è morta davanti agli occhi increduli degli alunni della scuola elementare di Carlo Ederle di villa Bartolomea. La donna era Giovanna Fabrica, originaria di Nara, in provincia di Agrigento. Di recente si era spostata in Veneto con il marito Angelo, anche lui docente. Come riporta L’Arena di Verona, poco prima del tragico evento, l’insegnante si trovava in classe per svolgere le regolari ore di lezione.

All’improvviso, dopo aver salutato il maestro di italiano Tommaso De Stefani che avrebbe dovuto tenere le due ore successive, la maestra si è accasciata a terra, cadendo in posizione supina, a poca distanza dalla cattedra e dai banchi della prima fila. A quel punto il collega si è precipitato sulla donna, iniziando a praticarle il massaggio cardiaco. Nel frattempo, ha richiamato l’attenzione dei bidelli e degli altri insegnanti perché portassero al più presto in aula il defibrillatore. E, inoltre, in modo che allertassero i soccorsi e accompagnassero fuori i bambini.

Tempestivamente sono dunque arrivati alle Ederle prima un’ambulanza del 118 e subito dopo l’elisoccorso di Verona Emergenza, atterrato nel campo da calcio a poca distanza dall’istituto. Purtroppo, però, dopo un’altra mezz’ora di manovre di rianimazione messe in atto dal personale medico e paramedico, la giovane insegnante non ce l’ha fatta.

«È accaduto tutto in pochi secondi», ha raccontato De Stefani. «L’avevo appena salutata. Lei era tranquilla e sorridente, come sempre. Mi sono avvicinato un attimo alla porta d’ingresso per appoggiare dei libri su un banco quando ho sentito un tonfo. Appena l’ho vista a terra, l’ho chiamata chinandomi su di lei. Non reagiva, così ho iniziato il massaggio cardiaco. Ero molto concentrato, sentivo che la manovra funzionava. Ho sperato con tutto me stesso che potesse farcela».

La preside sotto choc

Sul posto, avvisato dalla dirigente scolastica Cristina Ferrazza, è arrivato anche il marito della maestra. «Una persona ammirevole che ha reagito con grande compostezza a questo immenso e improvviso dolore che nemmeno lui si sarebbe mai aspettato di vivere», sottolinea la preside. «Anche perché, come ci ha assicurato, Giovanna non soffriva di malattie. Siamo tutti sconvolti e non riusciamo ancora a crederci. Pur con il cuore a pezzi, però, un plauso, come rilevato anche dagli stesso soccorritori, va sicuramente al maestro De Stefani che ha eseguito le manovre necessarie con estrema professionalità e senza mai perdere il controllo della situazione» .