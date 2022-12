Verona, raid neofascista contro i tifosi del Marocco: 13 arresti

La vittoria del Marocco ai rigori contro la Spagna ha avuto ripercussioni in ogni città d’Italia e in tante d’Europa. Caroselli della comunità marocchina hanno interessato le maggiori piazze italiane, con tanto di danni a Milano e blocco del traffico a Torino. Diverso, invece, quanto successo a Verona, dove durante i festeggiamenti dei tifosi del Marocco sono scesi in strada anche diversi appartenenti al gruppo di estrema destra che da tempo milita in città. Un vero e proprio raid, quello per le vie veronesi, con tanto di felpe nere, cappucci e bastoni. Il gruppo neofascista ha sorpreso i tifosi e sfasciato le auto, costringendo a intervenire la polizia che ne ha fermati 13.

Tre vetture danneggiate e una donna ferita

I giovani che hanno improvvisato il raid contro i tifosi marocchina sembrano in larga parte appartenenti alla curva dell’Hellas Verona. Un problema, quello dei gruppi di estrema destra, che l’amministrazione del sindaco Damiano Tommasi, eletto con il centrosinistra, sta cercando di risolvere. Ma intanto nella serata di ieri Verona ha vissuto nuovi scontri: tre le auto danneggiate, con vetri ritto che hanno ferito una donna a bordo di una di esse. A intervenire sono stati carabinieri e polizia, che ne hanno arrestati finora 13. Il gruppo di violenti è stato fermato subito dopo l’assalto, compiuto in corso Porta Nuova.

Oltre alla denuncia per violenza possibili Daspo

Adesso i 13 nomi sono stati trasmessi in Procura, dove si è provveduto a denunce per danneggiamenti e violenza privata. Ma in realtà i giovani rischiano anche il Daspo. Il provvedimento potrebbe essere disposto non perché appartenenti, alcuni di loro, alla curva dell’Hellas ma perché gli scontri e i caroselli sono avvenuti al termine di un evento sportivo. In rete circolano anche alcuni video dell’aggressione, girati forse da uno di loro. Si vedono gruppi di 5 o 6 persone prendere d’assalto un’auto con bandiera del Marocco. Uno degli aggressori utilizza una catena e con questa colpisce più volte il finestrino della vettura, insultando gli occupanti. L’arresto è avvenuto poi a Piazza Bra.