Verona, atterraggio di emergenza per il volo da Londra: fumo in cabina

Paura per i passeggeri di un aereo British Airways che era partito da Londra ed è dovuto atterrare in emergenza a Verona. Infatti, dal velivolo fuoriusciva fumo dalla cabina di pilotaggio. I passeggeri temevano il peggio ma a quanto pare l’aereo è riuscito ad arrivare fino all’aeroporto di Verona e in questo momento si stanno svolgendo ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica.

L’atterraggio di emergenza a Verona del volo British Airways

Quest’oggi, un volo proveniente da Londra è dovuto atterrare d’emergenza all’aeroporto Catullo di Verona. Infatti, dalla cabina del volo, appartenente alla compagnia britannica British Airways, fuoriusciva del fumo. Ovviamente ci sono stati attimi di panico per i passeggeri a bordo che hanno temuto il peggio. Nel frattempo, all’aeroporto di Verona erano stati allertati i vigili del fuoco per intervenire rapidamente e spegnere eventuali incendi.

Ad ogni modo, sembra che le manovra di atterraggio siano riuscite nel modo appropriato. Una volta atterrato, i pompieri non sono intervenuti, in quanto tutto sembrava in regola. A quanto pare, il guasto era stato già risolto e si è trattato di un falso allarme. Nessuno dei passeggeri ha riportato gravi ferite, sono tutti in condizioni stabili, solo spaventati. Nel frattempo, l’aereo è stato sottoposto ad ulteriori controlli e accertamenti, prima che possa ripartire.

Un incidente simile ma più grave accaduto a New York

Qualche settimana fa, precisamente dopo le festività natalizie, a New York era accaduto un incidente simile. In quel caso comunque, un aereo Ita aveva tamponato un velivolo della compagnia Delta e ciò aveva fatto ritardare il volo. Ita ha anche chiarito la dinamica dell’incidente ma ciò aveva comunque provocato dissapori tra i passeggeri che dovevano rientrare in Italia.

Ovviamente, per l’aereo partito da Londra e atterrato a Verona le cose sembrano essere leggermente diverse e la cosa fondamentale è che questo incidente non ha avuto ripercussioni su alcun passeggero.