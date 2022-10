Salsa di pomodoro contro il dipinto de La ragazza con l’orecchino di perla

Anche il celebre dipinto di Vermeer, La ragazza con l’orecchino di perla, altro nome per La ragazza col turbante, è stato preso di mira da un gruppo di attivisti. In tutta Europa proseguono le campagne ambientaliste e le proteste eclatanti all’interno dei musei. Ancora una volta è stato il movimento Just Stop Oil a rendersi protagonista, stavolta lontano da Londra ma all’Aja, al Mauritshuis Musem. Appena pochi giorni fa, l’ultimo assalto degli ambientalisti era arrivato al museo delle statue di cera di Madame Tussauds, con le torte in faccia a re Carlo III, mentre un giorno prima in Germania era toccato al dipinto Il pagliaio di Claude Monet, preso di mira con del purè di patate.

Tre arrestati per «violenza pubblica contro la proprietà»

Anche sul dipinto di Vermeer è stata prima lanciata della salsa di pomodoro, come accaduto lo scorso 14 ottobre a Londra contro I Girasoli di Vincent Van Gogh. I tre attivisti hanno poi svestito le felpe e uno di loro ha mostrato la maglia con scritto Just Stop Oil, resa celebre dalle proteste che stanno animando la capitale inglese negli ultimi giorni. Al Mauritshuis Museum, poi, i ragazzi si sono incollati al dipinto. Pronto l’intervento delle forze dell’ordine che li hanno arrestati per «violenza pubblica contro la proprietà». I curatori del museo fanno sapere che «le condizioni del dipinto sono state esaminate dai nostri restauratori. Fortunatamente, il capolavoro dietro il vetro non è stato danneggiato».

BREEK – Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9 — Steven Bakker (@Kolpen) October 27, 2022

L’attivista: «Come vi sentite?»

Poco prima di essere portati via, uno dei tre attivisti si è rivolto ai tanti presenti al Mauritshuis Museum. E mentre molti di loro urlavano «vergogna», lui ha chiesto: «Come vi sentite quando qualcosa di bello e senza prezzo viene apparentemente distrutto davanti ai vostri occhi? Vi fa indignare? Bene, è lo stesso sentimento che si prova a vedere il Pianeta distrutto davanti ai nostri occhi». I gesti eclatanti all’interno dei musei hanno avuto inizio in Italia. A luglio, infatti, sono stati i giovani di Ultima Generazione no gas no carbone a incollarsi alla Primavera del Botticelli, agli Uffizi.